Szafnauer: "Herkes Racing Point gibi davranıyor"

Racing Point, Avusturya'daki antrenman turlarında güçlü bir performans sergiledi ve Sergio Perez, ikinci seansta üçüncü en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Mercedes W10'a benzerliğiyle dikkat çeken RP20 hakkındaki eleştiriler devam ederken, bu hafta sonu güçlü performansın devam etmesi halinde Mercedes/Racing Point ortaklığı önümüzdeki haftalarda ciddi bir tartışma konusu haline gelebilir.

Otmar Szafnauer, "Genel tablo cesaret verici. Ayarlarda yapmamız gereken bazı değişiklikler var, çünkü daha da hızlı gidebilmeyi umuyoruz, ancak genel olarak, şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor."

"Uzun sürüşlerde pilotlarımız yaklaşık olarak aynı hıza sahipti, ancak sıralama modunda Sergio Perez takım arkadaşından fark edilir şekilde daha iyiydi. Bu, Red Bull Ring'in kısa bir tura sahip olmasından kaynaklanıyor, bu yüzden küçük bir hatanın sonucu büyük oluyor."

"Kış sezonunda yaklaşımımızı değiştirmeye karar verdik ve şimdi eskisi gibi Red Bull'a değil Mercedes'e odaklanıyoruz. Ancak yaptıklarımızda temel bir fark yok, çoğu tamamen aynı şekilde hareket ediyor. Rakip takımların araçlarına bakıyorlar ve hangi çözümlerin kopyalanmaya değer olduğunu ve ne katabileceğini anlıyorlar."

"İyi bir araç üretmeyi başardığımız ortada, ancak bu yılki sezon normalden daha kısa. Yani ilk yarışlardan itibaren puan kazanmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak için karşımıza çıkan tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak gerekiyor."

"Tahminde bulunmak zor, ancak iki veya üç hafta içinde güç düzenini daha iyi anlayacağız." dedi.