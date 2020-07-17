Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Adı Racing Point ile alınan Sebastian Vettel, perşembe günü yaptığı açıklamada takım ile görüşmede olduğunu söylemişti. Sürücü marketinin karmaşıklığı ve şimdiki sürücülerinin kontrat durumu hakkında konuşan Szafnauer, her ikisinin birden kontratının olduğunu belirtti.

Szafnauer şunları söyledi: "Her iki pilotumuzun birden seneye kontratı bulunmakta, ve sürücülerimizden memnunuz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi "aptal sezon" devam ediyor, ki iki yarış yapmış olmamız sebebiyle garibime gitti. Daha şimdiden sürücü değişiklikleri hakkında konuşuyoruz, ancak ikisinden de çok memnunuz ve bizimle kontratları bulunmakta."

"Amacımız hiçbir zaman kontratlara bağlı kalmamak değil, ancak neler olacağını hep beraber görmemiz gerekiyor."

Vettel'in takıma katılması durumunda ise, Perez'in takımdan ayrılması beklentiler arasında. Szafnauer'e, Perez'e gelecek sezonda koltuk verilip verilmeyeceği sorulduğunda, kendisinin takım ile kontratının devam ettiğinin altını çizdi.

"Dediğim gibi, kontratı bulunmakta. Checo'nun asıl hedefi, bizim aracımız ile beraber en iyisini yapmaya çalışmak."

"Ve bence iki tane çok iyi yarış çıkardı, 17. sıradan yükselmek... Tabii ki de küçük bir kaza yaşadı, ancak benim inancıma göre yarışın sonlarına doğru Albon'u geçmeye çalışmalıydı. Bu tempoya sahiptik."

"Ancak Checo sadece elinde olan göreve odaklanmalı, bu da olabildiğince iyi sıralama seansları geçirmek ve iyi yarış sonuçları almak."

Vettel'in, kendisinin herhangi bir takımın işe yarayacak hangi özelliklere sahip olduğu sorusuna yanıt veren Szafnauer şunları söyledi: "Kazanmayı bilen birisi, orası kesin. Çok rekabetçi bir pilot. Ancak bu soruyu Mattia'ya sormanız daha iyi olabilirdi."

"Ancak dışarıdan baktığınızda - onu bir arkadaş olarak da tanıyorum - o, çok ama çok iyi bir insan, onu çok uzun zamandır tanıyorum - o çok açık sözlü, dürüst ve çok hızlı olabilen bir pilot. Dört kez dünya şampiyonu bir sürücü."