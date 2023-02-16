Szafnauer: "Hedefimiz en az dördüncülük"

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Alpine, 2022 sezonunda şampiyona dördüncüsü olmayı başardı ve son yıllardaki ilerlemesini devam ettirmiş oldu.

Bu yıl takım bir sonraki adımı atmayı umuyor fakat ilk üç takımla mücadele etmeleri hiç kolay olmayacak.

Bugünkü lansmanda konuşan Szafnauer, bir kez daha 100 yarış planına vurgu yaptı ve hedeflerini dördüncülük olarak açıkladı.

Szafnauer, "Yılın bu dönemi, genellikle yeni Formula 1 sezonu öncesinde hem heyecan hem de beklentiyle doludur."

"Geçen yıl, takımlar şampiyonasını hak ettiğimiz bir dördüncülükle tamamlamak, Laurent tarafından ana hatları çizilen 100 yarışlık planımızda önemli bir dönüm noktasıydı ve hedefimize ulaşmış olmak harika hissettirdi."

"Belirlediğimiz bu 100 yarışlık programda geriye 80'den daha az yarış kaldı ve bu yolculukta takıma liderlik etmek benim için gurur verici."

"2023 için hedefimiz daha ikna edici sonuçlar alarak -daha fazla finiş, daha fazla puan ve daha az yarış dışı kalma ile- sezonu en az dördüncü bitirmek olacak."

"Başta, takım için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek üzere birlikte çalışacak olan Esteban ve Pierre olmak üzere, takımdaki herkesten beklentilerim yüksek." dedi.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Alpine CEO'su Laurent Rossi de bu yıl bir sonraki adımı atmalarını umuyor.

"2021'de Formula 1 gridine geldiğinden beri Alpine'in her sezon ilerleme kaydettiğini görmekten mutluluk duyuyorum."

"Pat, Matt ve Bruno önderliğinde Enstone ve Viry'de çalışan mühendislik ekiplerine, A523'ün gelişimindeki olağanüstü çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu aracı pistte değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Alpine markasının yüzü rolünü, 2023 F1 pilotlarımız olan Esteban ve Pierre'e emanet etmek gurur verici. Hem pistte hem de pist dışında takıma profesyonel şekilde önderlik etmeli ve hedefimize ulaşabilmek adına takıma destek olmalılar."

"Alpine yükseliyor ve yükselmeye de devam edecek. Bundan şüphem yok."