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Formula 1 Haberler

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
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Whiting, Formula 1'in uzun süredir yarış direktörüydü, padoktaki herkesin saygı duyduğu ve işini çok iyi bilen bir adamdı.

Halo'nun tanıtılması ve HANS cihazı ile ön ve yan darbe yapılarının dahil edilmesi gibi güvenlik standartlarının iyileştirilmesinde büyük rol oynadı.

2019 sezonu öncesinde ne yazık ki vefat etti. F1 muhabiri Adam Cooper onu 'zor olan hakemlik rolü için mükemmel adam' olarak nitelendirdi.

Britanyalı'nın rolü, 2021 Abu Dhabi GP'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki son turlara kalan şampiyonluk mücadelesinde verdiği kararlarla belirleyici rol oynayan Michael Masi'ye verilmişti. 

Masi, kural kitaplarında olmayan bir karar verdiği için ağır bir şekilde eleştirildi ve sonuç olarak işini kaybetti.

FIA, 2022 için onu iki kişiyle, Eduardo Freitas ve Niels Wittich ile değiştirmeye karar verdi. Ancak, Wittich iç çamaşırı ve mücevher yasağını denetleme kararının ardından eleştirilirken, Freitas ise Japonya GP'de pistte araçlar varken bir kurtarma aracının girmesi sebebiyle eleştirildi.

Michael Masi, FIA

Michael Masi, FIA

Fotoğraf: Erik Junius

Alpine takım patronu Szafnauer, "Charlie'nin hayatını kaybetmesi çok talihsiz bir durum."

"Charlie'nin işinde ne kadar iyi olduğunu fark ettim ve eminim sadece ben değil, diğerleri de fark etti. Çok deneyimliydi ve harika bir iş çıkardı."

"Spordaki birçok insan, 'Charlie ayrıldığında, onun yerine en az üç kişi alınmalı' derdi, bunu şaka olarak söylerdik. Ve görüldüğü gibi, bu şaka gerçek oldu." dedi.

Szafnauer, FIA'nın son iki yılda bazı zorlu dersler öğrendiğini kabul ediyor.

Zaman ve deneyimle sporun yarış direktörünün 'giderek daha iyi' olacağını umuyor.

Szafnauer bu konu hakkında, "Bence FIA hâlâ öğreniyor."

"Pek çok değişiklik yaşadık ve geçen yıl [Abu Dhabi'deki] yarıştan sonra yine bir değişiklik oldu."

"Bu göreve yeni gelen insanların bir suçu yok, sadece deneyim kazanmaları gerekiyor. Ve ne kadar çok deneyim kazanırsak, o alanda o kadar iyi olacağımızı düşünüyorum."

"Bence her geçen gün daha iyiye gidecek." dedi.

 

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