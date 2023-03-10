Szafnauer: "Gerçek hızımızı bilmiyoruz"

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Alpine'in formu, yumuşak lastikle bile hızlı tur atamadığı sezon öncesi testlerinin ardından soru işaretlerinden biriydi.

Ancak yarış hafta sonu, hem Esteban Ocon hem de Pierre Gasly'nin sorunlarla karşılaşması nedeniyle Alpine'in sıralamadaki yeri hakkında biraz fikir verdi.

Ocon dokuzuncu sıradan start aldı ancak yarışta üç kez zaman cezası alarak yarış dışı kaldı.

Gasly ise Q1'de agresif bir ayarla hata yaptıktan sonra yarışa son sıradan başladı. Ancak yarışta üstün bir performans göstererek dokuzuncu sıraya yükseldi.

Ocon'un sıralama ve Gasly'nin yarış temposu Alpine'in potansiyelini ortaya koydu. Ancak takım patronu Szafnauer, temiz bir hafta sonu geçirdiklerinde aracın neleri başarabileceğinden hâlâ emin değil.

Szafnauer, "Yarışta meydana gelen bazı sorunlar nedeniyle hâlâ gerçek hızımı bilmiyoruz."

"Esteban'ın konuştuğumuz sorunları vardı, Pierre ise başlangıçta uzun bir süre boyunca on dokuzuncu sırada kaldı."

"Eğer öndekiler ile arkadakiler arasındaki yarışı izlediyseniz, tur zamanlarına baktığımda aynı araçta sadece griddeki yeriniz nedeniyle tur başına iki saniye hızlı ya da yavaş olabilirsiniz."

"Dolayısıyla, bir araçla pozisyonumuzu kaybettiğimiz ve diğer araçta da konuştuğumuz sorunlar olduğu için nerede olduğumuzu hâlâ bilmiyorum; ancak çok uzakta olduğumuzu sanmıyorum." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523, Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly'nin yarışta yumuşak lastiklerle neredeyse Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas'ı yakaladığı güçlü son stint'i, Alpine'in Bahreyn'deki en hızlı beşinci araç olabileceğini gösterdi.

Geçen yıla kıyasla Aston Martin tarafından geride bırakılan Alpine takımının patronu Szafnauer, hâlâ dördüncülüğü hedefledikleri için asıl amaçlarının onları 'geride bırakmak' olduğunu söylüyor.

Ancak kısa vadede bile Enstone ekibinin sadece temiz hafta sonu geçirerek çok puan kazanabileceğinden emin.

Szafnauer, "Bottas'ın yaklaşık 16 saniye gerisindeydik, onu yakaladık ama sonunda geçemedik. Bence bu stint oldukça iyiydi."

"İyimser bir bakış açısıyla, Pierre dokuzuncu başlasaydı Bottas'ı kesinlikle geçerdi."

"Mercedes ve [Lance] Stroll ile ne kadar yakın olurduk bilmiyorum. Bizden 16 saniye öndelerdi, bunu incelememiz gerekiyor."

"Şimdi tek yapmamız gereken onları geride bırakmak ve böylece yenmek istediğimiz isimlerle aramızdaki farkı kapatmak."

"Esteban başlangıçta pozisyonunu kaybetti, bundan ders çıkaracaktır. Operasyonel olarak sorunsuz yarışlar geçirmeyi dört gözle bekliyoruz."

"Eğer bu gerçekleşirse ve her iki pilotumuz da ilk 10'a girerse, çok puan alacağımızı ve dördüncülük için savaşacağımızı düşünüyorum." dedi.