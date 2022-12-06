Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor

Geçtiğimiz sezonun olaylı takımlarından Alpine, Fernando Alonso'nun şok ayrılığının hemen ardından 2023 sezonundan itibaren genç sürücüleri Oscar Piastri ile yarışacaklarını açıklamıştı.

Ancak birkaç saat sonra karşı bir açıklama yapan Piastri, Alpine ile sözleşmesinin bulunmadığını ve gelecek sezon Fransız takım adına yarışmayacağımı duyurarak F1 dünyasını bir kez daha şoke etmişti.

McLaren ile sözleşmesi olduğu ortaya çıkan Piastri'nin durumu Sözleşme Tanıma Kurulu'na kadar gitti. Kurulun kararı, Alpine'in Piastri ile yedek sürücülük sözleşmesinden öteye gitmediği ve Piastri'nin McLaren'a attığı imzanın geçerli olduğu yönündeydi.

Böylece kısa bir süre içinde hem Alonso'yu, hem Piastri'yi kaybeden Alpine'de Otmar Szafnauer, gelecekte genç pilotlarla sözleşme imzalarken daha temkinli olacaklarını söylüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Szafnauer, "Yaz boyunca yaşananlar, kış arasında planladığımız şekilde ilerlemedi."

"Dolayısıyla Piastri'yi terfi ettirme planını gerçekten uygulayabilmek için işleri farklı şekilde yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz."

"Gelecekte bunu tekrar yaparsak, öğrendiklerimizi dikkate alacağız ve Oscar'ın kendisiyle yaptığımızı düşündüğümüz sözleşmeden çıkmasını sağlayan boşlukların kapatılmasını sağlayacağız."

"Sözleşmeler daha sıkı olmalı, sanırım zamanlama da farklı olmalı, kısacası yaşananlardan öğreneceğimiz çok şey var."

Piastri ve Alfa Romeo için yarışan Guanyu Zhou örnekleri dışında Alpine sürücü akademisi, Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Williams gibi takımlara kıyasla bünyesindeki isimlere F1'e geçiş fırsatı sunmak konusunda pek başarılı olamadı.

Her şeye rağmen Szafnauer, takımın akademiye bağlılığını sürdürdüğü ve Piastri'nin yerini Jack Doohan ile doldurabilecekleri konusunda kararlı.

Szafnauer, "İşbirliği yapan türler hayatta kalır. Bencil türler ise yok olur."

"Yaşananların ardından Laurent [Rossi] bu kadar para harcadıktan sonra sürücülerin başka bir yere gitmek istemesi nedeniyle genç sürücüler hakkında tekrar düşünmemiz gerektiğini söyledi."

"Bunu düşünmedik değil, ancak günün sonunda genç sürücü programına bağlı kalmaya karar verdik." dedi.