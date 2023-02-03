Szafnauer, genç pilot sözleşmelerindeki 'boşlukları' ortadan kaldıracak
Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin Alpine ile olan sözleşmesinden 'kaçmasına' izin veren boşlukları ortadan kaldırmaya söz verdi.
Alpine'in 2023 pilot kadrosu planları, Fernando Alonso'nun bir yıllık sözleşme uzatmayı tercih etmemesi ve bunun yerine Aston Martin'e geçmesi üzerine karışıklığa uğradı.
Takım, yedek pilot Piastri'nin hazırda beklemesi nedeniyle bu karardan fazla etkilenmedi ve Piastri'nin Esteban Ocon'un yeni takım arkadaşı olduğunu açıkladı.
Ancak Avustralyalı pilot sosyal medyada bu iddiayı yalanladı. F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu da Piastri'nin 2023 F1 sezonu için tek sözleşmesinin McLaren ile olduğunu ilan etti.
Bunun sonucunda Alpine, Red Bull ile bir anlaşma yaparak Pierre Gasly'i takıma getirdi.
Sözleşme Tanıma Kurulu, Alpine'in Piastri ile kesinlikle bir sözleşmesi olmadığını ve ortada sadece bir şartname olduğunu açıklasa da, Szafnauer bunu yedek pilotun başka bir takıma gitmesine izin veren bir 'boşluk' olarak nitelendiriyor.
Total-Motorsport.com'a göre Szafnauer bu konuda, "İşbirliği yapan türler hayatta kalır, bencil olan türlerin nesli tükenir."
"Gelecekte, çıkardığımız bu derslerin değerini bileceğiz ve Oscar'ın onunla yaptığımızı düşündüğümüz sözleşmeden kaçmasına izin veren boşlukları ortadan kaldırdığımızdan emin olacağız."
"Yaz aylarında olanlar, Aralık 2021'de planladığımız şey değildi. Oscar'ı takıma getirme planının gerçekleşmesi için işleri daha farklı şekilde yapmalıydık." dedi.
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