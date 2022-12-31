Szafnauer, gelecek yıl dalgalanmayla karşılaşmayı beklemiyor
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, gelecek yılın aracının mevcut temel üstüne inşa edileceğini ve dalgalanma sorunuyla karşılaşmayı beklemediklerini söylüyor.
Yeni kuralların getirdiği dalgalanma sorunundan en az etkilenen takımlardan biri Alpine oldu. Orta grubun net şekilde en güçlü aracını üreten takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.
Sorunu ortadan kaldırabilmek için birtakım ödünler verdiklerini itiraf eden Otmar Szafnauer, bu yolda tutarlı kararlar aldıklarını söyledi.
PlanetF1'e konuşan Szafnauer, "Gelecek yılın aracında bazı önemli değişiklikler yaptık."
"Dalgalanmayı ortadan kaldırabildiğimizi düşünüyorum, ancak bunu performans kaybetmek pahasına yaptık. Diğerleri de bunu yapabilirdi ama performans kaybetmek istemediler.
"Bu yüzden FIA'da lobi faaliyetleri yürütmek, kural değişiklikleri yaptırmak gibi başka çözümlere başvurdular ve dalgalanmayı kaldırırken performans kaybetmek zorunda kalmadılar.
"Diğer takımların ne kadar performans kaybettiğini bilmiyorum, sadece bizim ne kadar performans kaybettiğimizi biliyorum." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Takımın dalgalanmanın etkisini ölçmek için bir ölçek kullandığını açıklayan Szafnauer, araç ayarlarıyla ilgili kararların bu ölçeğe göre alındığını açıkladı.
Szafnauer, "Araç ayarları anlamında her zaman birtakım ödünler verdik, özellikle de aracı dalgalanmadan kurtarmaya çalıştığımız ilk yarışlarda."
"Birden 10'a kadar bir ölçeğimiz vardı ve hiçbir zaman üçün üzerinde olmak istemedik. 10 dayanılmaz, bir ise hiçbir şey demekti. Hedefimiz en fazla üç ve dört arasını tutturabilmekti."
"Bunun yanı sıra pilotların iyi olduğundan emin olmak için araç düzenini değiştirirdik -ama bu her zaman performanstan ödün vermek anlamına geliyordu. Belki bazıları bunu yapmak istemedi, daha iyi yollar gördüler.
"Gelecek yılın aracı bu yıl sahip olduğumuz temel üzerine inşa edileceği için dalgalanma sorunuyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Araç tasarımının yanı sıra Szafnauer, operasyonel alanda da tespit ettikleri ve gelecek sezona kadar düzeltecekleri zayıf alanlar olduğunu söyledi.
Szafnauer, "Şimdiden değiştirdiğimiz şeyler var."
"Diğer bazı takımlara kıyasla eksik olduğumuz alanlar mevcut, bu alanlar, aracı daha hızlı hale getirmek için 'şunu, şunu ve şunu yapmalıyız' diyebilmek için hızlı bir şekilde deneyler yaptığımız alanlar diyebilirim. Örneğin simülasyon, donanım ve yazılım.
"Bu alanı geliştirmemiz gerekiyor, bunu başardığımız takdirde aracı da daha hızlı geliştireceğiz." dedi.
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