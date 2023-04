Szafnauer: "Gasly üzgün değil, aksine mutlu"

Melbourne'da çok iyi bir yarış geçiren ve Kevin Magnussen'in sebep olduğu kırmızı bayrağa kadar beşinciliği korumayı başaran Gasly, yeniden startta ise kabusu yaşadı.

İlk virajda blokaj yaşayan ve Sergio Perez ile pist dışına taşan Gasly, piste geri döndüğünde takım arkadaşı Ocon'un hemen yanındaydı; ancak ufak bir çizgi hatası sonucu takım arkadaşının lastiğini sıkıştırdı ve iki aracın da hemen sağ taraftaki duvara çarparak yarış dışı kalmasına sebep oldu.

Temas nedeniyle inceleme altına alınan ve 10 ceza puanında olduğu için bir yarış men cezası alma gibi bir riskle karşı karşıya kalan Gasly, neyse ki herhangi bir ceza almadan kurtuldu.

Son turlarda olanları yorumlayan Otmar Szafnauer, Gasly'nin şimdiden olanları geride bıraktığını ve iyi bir tempo tutturabildiği için mutlu hissettiğini söylüyor.

Szafnauer, Yarıştan sonra Pierre yanımıza geldi ve 'keşke pist dışına çıkmasaydım, bu yüzden piste geri dönünce hızlanamadım.' dedi."

"Elbette beşinciliği kıl payı kaçırdığı için mutsuzdu, ancak bu seviyede yarışabileceği gerçeğinden ötürü de memnundu."

"Olanları neredeyse geride bırakmış gibiydi, yarış boyunca tempomuz gayet iyiydi."

Marshals remove the damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, with a truck after the race

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images