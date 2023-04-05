Szafnauer: "Gasly üzgün değil, aksine mutlu"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'e göre Pierre Gasly şimdiden Esteban Ocon ile yaşadığı ve ikisinin de yarış dışı kalmasına sebep olan temasın üstesinden gelmiş vaziyette.
Melbourne'da çok iyi bir yarış geçiren ve Kevin Magnussen'in sebep olduğu kırmızı bayrağa kadar beşinciliği korumayı başaran Gasly, yeniden startta ise kabusu yaşadı.
İlk virajda blokaj yaşayan ve Sergio Perez ile pist dışına taşan Gasly, piste geri döndüğünde takım arkadaşı Ocon'un hemen yanındaydı; ancak ufak bir çizgi hatası sonucu takım arkadaşının lastiğini sıkıştırdı ve iki aracın da hemen sağ taraftaki duvara çarparak yarış dışı kalmasına sebep oldu.
Temas nedeniyle inceleme altına alınan ve 10 ceza puanında olduğu için bir yarış men cezası alma gibi bir riskle karşı karşıya kalan Gasly, neyse ki herhangi bir ceza almadan kurtuldu.
Son turlarda olanları yorumlayan Otmar Szafnauer, Gasly'nin şimdiden olanları geride bıraktığını ve iyi bir tempo tutturabildiği için mutlu hissettiğini söylüyor.
Szafnauer, Yarıştan sonra Pierre yanımıza geldi ve 'keşke pist dışına çıkmasaydım, bu yüzden piste geri dönünce hızlanamadım.' dedi."
"Elbette beşinciliği kıl payı kaçırdığı için mutsuzdu, ancak bu seviyede yarışabileceği gerçeğinden ötürü de memnundu."
"Olanları neredeyse geride bırakmış gibiydi, yarış boyunca tempomuz gayet iyiydi."
Marshals remove the damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, with a truck after the race
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
"Sezonun bitmesine daha 20 yarış var, dolayısıyla hızlıca aracı geliştirmeliyiz. Eğer bu hafta sonu olduğumuz kadar hızlı olabilir ve ilk beş takımın içine girebilirsek... bu yıl dördüncülük için yarışıyorsanız, pekala ikincilik için de yarışıyorsunuz demektir."
"Pierre kızgın veya üzgün değildi. Aksine tempo tutturabildiği için işe olumlu tarafından bakıyordu. Sadece iyi puanlar toplamak ve Pierre'in kuvvetli bir tempoyla hak edilmiş bir beşinciliğe ulaşmasını istiyorduk."
"Ona zorlamasını söylediğimizde [Carlos] Sainz'a ayak uydurmaya çalıştı ve bunu başardı. Sainz kadar hızlı değildi ama çok da uzakta değildi.
"Son bölümde Lance'in [Stroll] önünde kaldığından emin olmak için zorlamasını söyledik ve bunu yapabildi. Temposu gerçekten iyiydi."
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