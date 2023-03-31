Szafnauer: "Gasly, takıma tam olarak alıştığında daha da hızlanacak"

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Gasly, 2023 sezonu için Fernando Alonso'nun yerini almak üzere AlphaTauri'den ayrılarak Alpine'e geçti.

2021 İtalya Grand Prix'si galibi, Bahreyn'deki açılış yarışına son sıradan başladı ancak yarışta dokuzuncu sıraya kadar yükseldi. Bu sonucu Suudi Arabistan'da da tekrarlayarak yarışı takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir sıra gerisinde bitirdi.

Alpine takım patronu Szafnauer, Gasly'nin araç ayarları ve mühendislik ekibine adapte olurken sabırlı olmaları gerektiğini açıkladı.

Avustralya GP'sinde Cuma günü konuşan Szafnauer şunları söyledi: "O yeni ve bu zaman alıyor."

"Takımda iyi vakit geçiriyor, mühendislik ekibini ve mekanikerleri seviyor ve biz de onu seviyoruz."

"O hızlı bir pilot ama araçtan istediğini elde etmesi zaman alacak, aynı zamanda bize alışmaya çalışıyor."

"Suudi Arabistan'daki yarıştan sonra onunla konuştum ve bana 'Bana birkaç yarış daha ver, 0.2-0.3 saniye kadar hızlanabilirim' dedi."

Bu kazancın nereden geleceği sorulduğunda Szafnauer şunları ekledi: "Bence bu, pilotun ve mühendis ekibinin aracı onun istediği gibi ayarlamak için daha iyi bir anlayışa sahip olmasıyla sağlanabilir."

Alpine'in sezon öncesi hedefi; Red Bull, Mercedes ve Ferrari ile aradaki farkı kapatarak Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü olmak.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Bunu da diğer tüm takımlardan daha fazla geliştirme yaparak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Ancak Alpine şu anda 8 puanla beşinci sırada yer alırken, Ferrari 26 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve geçen sezonun orta sıralarda yer alan Aston Martin ikinci sıraya yükselmiş durumda.

Gelişmeleri değerlendirmesi istenen Gasly şunları söyledi: "Memnun olduğumu söyleyemem çünkü sıralamada daha yukarılarda mücadele etmek istiyoruz ve şu ana kadar ilk dört takımın arkasında çok gerideymişiz gibi geliyor."

"Her ne kadar orta grup yakın olsa da yine de ön sıraları kovalıyor ve onlara yaklaşmaya çalışıyoruz."

"Genel olarak iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum, ama takım olarak daha büyük puanlar için mücadele etmek istiyoruz."

"Araca yeni parçaların takıldığını görmemiz an meselesi ve açıkçası takımla benim aramda iyi anlayış var, araçtan maksimum verimi almak için neye ihtiyacım olduğunu gerçekten anlıyorlar."

"Sadece iki yarış oldu ve dediğim gibi, şu anda iyi görünüyoruz. Ama genel olarak konuşursak, performansımız hedeflediğimiz kadar iyi değildi ve önümüzdeki birkaç yarışta bunu daha iyi hale getirmeye çalışacağız."