Szafnauer: "Gasly bizden birisi olmaya yakın"

Kariyeri boyunca Red Bull kanatları altında mücadele eden Gasly, bu sezon Alpine'e geçerek kariyeri açısından önemli bir adım atmıştı.

Bir dönem Toro Rosso'dan Red Bull'un ana takımına geçirilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Gasly, daha sonra alt takıma düşürülmüştü. AlphaTauri'de kendisini kanıtlamaya devam eden Gasly, 2020 İtalya GP'de AlphaTauri ile kazanmayı başardı.

Gasly, geçen sene sonunda takımdan ayrıldı ve bu sezon Alpine'de Fernando Alonso'dan boşalan koltuğu doldurdu.

Gasly'nin ilk 5 yarıştaki en iyi sonucu, Miami GP'deki sekizinciliği oldu. Fransız pilot böylece Bakü ve Melbourne'de yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından iyi bir sonuç almış oldu.

Gasly'nin şu ana kadarki en iyi hafta sonu Miami'de gerçekleşti. Fransız sürücü sıralamalarda 5. olurken yarış boyunca güçlü sürüşler yaptı.

Szafnauer, "Artık çok uzak değil. Peki %100 seviyeye ulaştı mı? 5 yarışın ardından bunu söylemek zor ancak ona çok yakın olduğunu söyleyebilirim."

"Yani, seans sonrası toplantılarda, 'Ah, evet, biliyorsun, burada biraz fazla zorladım, bu bana biraz fazla zarar verdi' diyebiliyor."

"Aracı ve mühendisleri anlıyor ve ilerleme kaydediyoruz." dedi.