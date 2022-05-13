Szafnauer: "Formula 1 belki de yedek araç sistemini geri getirmeli"

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Alpine F1 pilotu Esteban Ocon, Miami Grand Prix'si sıralama turlarını kaçırmak zorunda kaldı çünkü son antrenman seansında sert bir kaza yaptı.

TecPro bariyerlerin bulunmadığı noktada aracının kontrolünü kaybedip duvara çarpan Ocon, 51G kuvvete maruz kaldı.

Cuma günü de Ferrari pilotu Carlos Sainz aynı noktada kaza yapmıştı ve bundan ötürü buradaki beton duvar uzun süre tartışma konusu oldu.

Geçmişte bu tarz kazalar takımları aşırı etkilemiyordu çünkü garajda, söz konusu sürücünün acil durumda kullanabileceği üçüncü bir aracı vardı. Bu araçlar, maliyet tasarrufu yapmak amacıyla kaldırıldı ancak Alpine, bunu FIA ve diğer takımlarla görüşmek istiyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "Üçüncü aracın varlığına tekrar bakmalıyız."

"Eskiden t-aracımız vardı. Tam anlamıyla bu t-araca geri dönmemiz gerektiğini düşünmüyorum, çünkü o zaman daha fazla insana ihtiyaç duyacağız."

"Fakat bu araç zaten piste getirilen parçalarla yapılmışsa, o zaman sıralama turlarına yetiştirme şansımız daha yüksek olur."

"Ayrıca kişisel düşünceme göre orada bir TecPro bariyer olsaydı daha güvenli olurdu."

"Araçları korumak FIA'nın görevi değil ama sürücüleri ve araçları korumak iç içe geçen şeyler. Eğer araç hasar görürse, sürücü de yaralanabilir." dedi.