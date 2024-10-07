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Formula 1

Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Eski F1 takım patronu Otmar Szafnauer, Force India'nın maaşlarını iki kez kendi cebinden ödemek zorunda kaldığını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point, in the Team Principals Press Conference

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Szafnauer, Force India'nın kilit isimlerinden biriydi ve ilk olarak 2009 yılında Silverstone merkezli ekibe katıldı.

Szafnauer'in liderliğinde Force India yükselişe geçti ve orta sıralarda yer alan bir takım haline geldi ve 2010'ların ortalarında Sergio Perez ile sık sık podyuma çıktı.

Ancak Force India'nın 2018'de Lawrence Stroll tarafından devralınmadan ve daha sonra Racing Point olarak yeniden markalaşmadan önce takım çıkmaza girdi.

High Performance podcast'inde konuşan Szafnauer, bir dönem takımın maaşlarını ödemek için kendi parasını kullanmak zorunda kaldığını anlattı.

"İki kez, çalışanların maaşlarını kendi cebimden ödedim."

Otmar Szafnauer. Force India Formula One Team Operasyon Şefi

Otmar Szafnauer. Force India Formula One Team Operasyon Şefi

Fotoğraf: Sutton Images

"Maaşların ödenmeyeceğini biliyordum ve bunun insanlar için ne kadar zor olduğunu biliyordum."

"Maaşları ödemek zorundaydık ve Formula 1 parası beş gün içinde gelecekti. Yani diyelim ki maaşlar cuma günü ödenecek ve Formula 1 parasını bir sonraki çarşamba günü alacağız.

"Yani bekleyebilirdim, cuma günü ödeme yapmak yerine çarşamba gününü bekleyebilirdim ama bunu yapmadım." 

"Bu büyük bir riskti. Aradaki o beş gün içerisinde başka biri gelip 'Hey, bana 2 milyon dolar borcun var!' diyebilirdi."

 "Ama sahip olduğumuz ekip ruhu ve dostluk sayesinde ekibin başarılı olduğunu biliyordum."

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