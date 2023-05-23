Szafnauer: "FIA, bazı noktalarda bütçe sınırını hesaba katmamalı"

Bütçe sınırı takımları birbirine yaklaştırdığı ve F1'i daha sürdürülebilir hale getirdiği için övülse de, geleneksel üst düzey takımlar mevcut altyapılarıyla avantaj elde etmeye devam ediyor.

Performansla ilgili altyapı projelerinin çoğu bütçe sınırına dahil edildiğinden, başka yerlerden ciddi ödünler vermeden arayı kapatmak zorunda kalan takımların şansı oldukça az.

Bunun bir istisnası, bütçe sınırı düzenlemelerinden özellikle muaf tutulan ve Aston Martin'in yararlandığı yeni bir rüzgar tünelinin inşasıdır.

Ancak orta gruptaki takımlarının arayı kapatması için gerekli olan diğer maliyetler, bütçe sınırı ve 2022'den 2025'e kadar dört yıllık bir süre boyunca 36 milyon dolarlık ek sermaye harcaması ödeneği kapsamına giriyor.

Alpine ve Williams gibi takımlar son Formula 1 Komisyon toplantılarında bu konuyu gündeme getirmiş ve Alpine takım patronu Szafnauer F1'i Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi takımlara kıyasla altyapı konusunda 'adaletsizlik yapmaya' karşı uyarmıştı.

Szafnauer, "FIA'nın tüm takımların rekabetçi olabilmesi için gereken belirli bir altyapı miktarına izin vermesi ya da bütçe sınırı hesaba katılmadan gridin eşit olmasını sağlamamız gerekiyor."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Szafnauer, 2026'daki yeni motor düzenlemeleri nedeniyle bazı projelerin tüm takımlar için zorunlu olduğunu savundu.

Çok daha güçlü bir MGU-K ve MGU-H sisteminin kaldırılmasıyla hibrit düzenindeki değişiklik, Alpine'in yeni bir vites kutusu dinamosu inşa etmesini gerektirecek. Bu proje bütçe sınırının altında kalırsa, takımların araçlarını başka bir yerde geliştirme kabiliyetlerine ciddi zarar verecektir.

Szafnauer, "CapEx bütçe sınırının bir kısmının düzenlemeler için harcanması gerekiyor."

"Örneğin, 2026 için yeni bir düzenleme gerekiyor ve yeni bir vites kutusu test düzeneğine ihtiyacımız var. Mevcut düzeneğimiz bunu karşılamıyor, bu yüzden o parayı harcamak zorundasınız.

"Parayı yeni bir vites kutusuna harcadığınızda, diğer şeyleri yapmak için yeterli paranız kalmıyor."

"Dolayısıyla, FIA'nın - ve biz de onlarla birlikte çalışıyoruz - herkes için gerekli olan bazı altyapıların bütçe sınırlarının dışında kalmasına izin vermesi gerekiyor."

"Aston Martin'in rüzgar tüneli için buna izin verdiler, aksi takdirde asla yeni bir rüzgar tüneli satın alamazsınız. Eğer ödeneğiniz 36 milyon ise, bir rüzgar tüneli 70 milyondur." dedi.