Szafnauer: "F1'in ne zaman normale döneceğini söylemek imkansız"

2020 Formula 1 sezonunun ilk sekiz yarışı, Coronavirüs salgını nedeniyle ya iptal edildi ya da ertelendi.

Bundan ötürü yaz arası iptal edildi ve normalde yaz arasındaki zorunlu fabrika kapatma dönemi Mart/Nisan ayına alındı. Takımlar üç hafta süreyle fabrikalarını kapatacaklar.

F1'in patronları sezona yaz aylarında başlamak ve 15-18 yarışlık bir sezon oluşturmak istiyor. Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, sporun ne zaman yarışları gerçekleştirebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Szafnauer, "Bu eşi görülmemiş bir durum ve gün geçtikçe değişiyor. An itibariyle, kesin ve basit bir şekilde ne zaman normale döneceğimiz konusunda hiçbir şey söyleyemeyiz."

"Kontrolümüz altında olmayan pek çok faktör var." dedi.

Salgın nedeniyle takımlar, 2021 teknik düzenlemelerini 12 ay ertelemeyi de kabul ettiler ve gelecek yıl 2020 şasileri kullanılacak.

"Takımlar ve FIA ​​arasında alınan bir başka karar, yeni kuralların uygulanmasını 2022 yılına kadar ertelemekti. Hem lojistik hem de maliyet açısından kesinlikle mantıklıydı."

"Tabii ki, bu işe geri döndüğümüzde durumun bizim için daha kolay olabileceği anlamına gelmiyor. Sonunda her şey tekrar yoluna girdiği zaman, düzenlemeler ne olursa olsun rekabet edebilecek bir pozisyonda olmamız gerekiyor."

"Yapılacak hâlâ çok fazla iş var ve zamanı geldiğinde bununla başa çıkmaya hazır olacağız."

Racing Point, çarşamba günü itibariyle fabrikasını üç hafta süreyle kapattı ve 16 Nisan'da yeniden çalışmalara başlayacak.

Szafnauer, evden çalışabilecek personelin bunu yapmasına izin verecek düzenlemeler hazırladıklarını da söyledi.

"Son birkaç hafta boyunca evden çalışabilecek tüm personelin ev ofisi kurması için gereken donanıma sahip olmalarını için çok çalıştık."

"Böyle bir dönemde ilk endişemiz, takım arkadaşlarımızın, ailelerinin ve arkadaşlarının fiziksel ile zihinsel durumudur. Şimdi İngiltere'de herkes eve döndü ve bu yeni gerçeğe uyum sağlamaya çalışıyoruz, ama kesinlikle kimse için kolay değil."

"Öngörülebilir gelecekte yarış yapamayacağımız için hayal kırıklığına uğradık ama sonuçta hepimiz durumun önemini kavrıyoruz."

“Dünyanın şu anda karşılaştığı zorluklar, hayatım boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor ve sporu açıkça aşıyor. Bu nedenle alınan kararlar doğru olanlar."