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Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Aston Martin F1 takımı patronu Otmar Szafnauer, Bahreyn GP'sinden sonra, basın toplantısı sırasında yeni kurallar hakkındaki fikirlerini bizlerle paylaştı.

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

Szafnauer öncelikle ilk yarış hafta sonuna dair bir değerlendirmede bulundu: "Düşük taban eğimine sahip araçların yeni regülasyonlardan büyük oranda etkilendiğini görünce zor bir yarış olmasını bekliyorduk, fakat buradan ayrılırken kendimize katabileceğimiz bazı şeyler var."

"Yumuşak ve orta hamurlarla orta sıra mücadelesinde çok rekabetçi görünüyorduk, bazı rakiplerimizi geçtik, bazılarını ise yakalıyorduk. Sert hamurlarla biraz zorlandık ve günün sonunda bunu anlamamız gerek."

"Yarış şartlarında tek tur üstünde olduğumuzdan biraz daha rekabetçiydik, fakat regülasyon değişikliği yapılmadan birkaç ay önceki halimizle kendimizi kıyasladığımızda daha yapmamız gereken çok şey olduğunu görebiliyoruz."

Sonrasında, düşük taban eğimli araçların daha çok etkilenmesinin kötü bir şans mı yoksa Lewis Hamilton'ın dediği gibi Mercedes'i durdurmak için bilerek yapılan bir şey mi olduğu sorulduğunda Szafnauer şu cevabı verdi: "Ben bir komplo teoristi değilim."

"Ancak geçen sene düşük taban eğimi kullanan takımlar tarafından, bunun kendilerini yüksek taban eğimi kullananlardan daha çok etkileyeceği ifade edilmişti, ve doğruyuz da. Zamanında regülasyonlar tasarlanırken, bu belirtilmişti."

Yani kural değişikliği yapılırken tüm takımların oy birliğiyle bunu kabul ettiği bilgisinin doğru olup olmadığı sorulduğu takım patronu, "Hayır. Öncelikle, herhangi bir oylama olmadı."

"İkincisi ise, oy çokluğu aramak için seçenekli bir oylama yapıldı. Bu teknik komitenin altında yapılan bir şeydi, dolayısıyla tüm teknik direktörlerin oy çokluğu elde edilebilmesi için seçenekli bir oylamada bulunması gerekiyordu ve 3 takım bu fikre karşı oy verdi."

"Şunu hatırlamalısınız ki, sadece 2 takım düşük taban eğimi konseptini kullanıyor, yani yüksek taban eğimi kullanan bir takım dahi buna karşı oy verdi. Dolayısıyla oy birliğiyle uzaktan yakından alakası yok. Ayrıca 10 oydan 8'inin alınması gerektiğini belirten kural altında da geçemezdi, çünkü 3 kişi karşı oy verdi."

Bu durumda geçen sene kural değişikliğinde bulunurken sebep olarak gösterilen güvenlik endişelerinin gerçekliği -ve eğer sahteyse, bunun sadece takımlar arasındaki güç dengesini değiştirmek için bir girişim olup olmadığı sorulduğunda Szafnauer şu cevabı verdi: "Bilmiyorum."

"Bu konudaki uzman ben değilim çünkü Pirelli'nin lastikler hakkında ne dediğini de bilmiyorum. Ancak değişiklikler yapıldıktan hemen sonra Pirelli, ayrıca yeni bir lastik tanıtacaklarını da açıkladı."

Son olarak bu durumda araçlarını yüksek taban eğimi konseptine geçirip geçiremeyecekleri sorulduğunda takım patronu, "Ne yazık ki bundan da kötüsü, hatırladığım kadarıyla, spordaki 24 yılım boyunca ilk defa -COVID regülasyonları sebebiyle, hatırlarsınız ki- süspansiyonumuzu da homologe etmek zorunda kaldık."

"Eğer süspansiyonunuzu değiştirmek isteseydiniz bunun için jetonlarınızı kullanmanız gerekiyordu. Yani arka taban yüksekliğimizi 150 mm'ye çıkarmak istesek de bunu yapamayız." diyerek sözlerini tamamladı.

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