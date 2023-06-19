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Szafnauer: "Dördüncülük bizim için çok uzakta"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, şampiyonada ilk dörde girmelerinin pek mümkün olduğuna inanmıyor.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Son üç yarışın tamamında iki Alpine pilotu da ilk onda yer alarak önemli puanlar kazanmayı başardı ancak şampiyonada Ferrari'nin epey ardında beşinci sıradalar.

Alpine'in bu yılki hedefi sezonu 4. sırada bitirmek ve şu ana kadar takım bu hedefe ulaşmaları pek mümkün görünmüyor.

Cuma günü konuşan Otmar Szafnauer de durumun böyle olduğunu belirtti.

Szafnauer, "Yılın başında aracı sürekli olarak geliştirmeye yönelik bir plan hazırladık ve buna bağlı kalıyoruz."

"Fakat güncellemelerin etkili şekilde çalışabilmesi için fabrika ile pist arasında iyi bir korelasyon sağlamanız gerekiyor. Görünüşe bakılırsa geçen yıl korelasyon konusunda iyiydik ve durum şu anda aynı."

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Dolayısıyla güncellemeler getirdiğimizde sürücüler bunu hissediyor ve puan mücadelesi vermeyi biraz daha kolaylaşıyor. Şimdi iki araçla da son bölüme kalmaya ve ilk on içinde bitirmeye çalışıyoruz. Bunu başardığımızda, takımdaki herkes az çok mutlu olacak."

"Son yarışlara önemli güncellemelerle geldik, bunlar görünür değil ama temelde çok değerli şeyler. Bazı rakiplerimiz de araçlarını  önemli ölçüde geliştirdi ve onlara kıyasla nasıl görüneceğimizi bilmiyoruz."

"Bu yıl takımlar şampiyonasında 4. sırada yer almayı hedefliyorduk. Fakat bu noktadan hâlâ uzaktayız, bu nedenle aracı geliştirmeye devam etmeli ve sürücülerimizin düzenli olarak puan kazanmasını sağlamalıyız."

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