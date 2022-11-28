Szafnauer: "Dördüncülüğü hak ettik ancak daha fazla puan alabilirdik"

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Yeni kuralların ilk sezonunda ön gruba yaklaşamayan ve bir kez daha Red Bull-Ferrari-Mercedes üçlüsünün gerisinde kalan Alpine, yine de özellikle motor gücü konusunda attığı adımla birlikte McLaren'i mağlup ederek sezonu dördüncü tamamlamayı başardı.

Geçtiğimiz sezon kaotik geçen Macaristan GP'sinde Esteban Ocon ile zafere ulaşan takım bu sene istatistik açısından bir başarı elde edemese dahi geçen sene 155 olan puanını bu sene 173'e yükselerek atılan adımı tescillemiş oldu -bu rakam, özellikle Fernando Alonso'yu etkileyen dayanıklılık sorunları olmasaydı daha da yüksek olabilirdi.

RacingNews365.com'a sezonu kısaca değerlendiren Szafnauer, "Bence dördüncü sırada olmayı hak ediyoruz."

"Sahip olduğumuzdan daha fazla puana sahip olmalıydık, nitekim bazı dayanıklılık sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. Gelecek yıl bunları düzeltmeyi dört gözle bekliyorum."

"Gelecek yıl daha dayanıklı bir güç ünitesine sahip olmamız şart, ancak yaşadığımız bazı sorunlar aslında güç ünitesinden ziyade yardımcı parçalarla alakalıydı. Bu parçaları yeniden tasarlamalı ve sorunları düzeltmeliyiz." dedi.