Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

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Testlerde takımlar farklı lastikler, farklı yakıt yükleri ve farklı motor modlarıyla sürüş yaptıkları için tur zamanı kıyası yapmak pek de mümkün olmuyor.

Alpine şimdiye kadar tur zamanı anlamında oldukça sönük bir testi geride bıraktı ve bundan ötürü takımla ilgili yorumların bazıları endişe vericiydi.

Ancak Otmar Szafnauer, henüz sıralama modunda turlar atmadıklarını ve attıkları hızlı turlarda, aracın deposunun dolu olduğunu dile getirdi.

Szafnauer, "Henüz yakıt tankını boşaltmadık, tek turda neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"İyimserim çünkü yarış temposunda gayet iyi görünüyoruz.."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sürücülerimiz araçtan memnunlar. Aracın öngörülebilir olduğunu, herhangi bir sorun ya da aksaklık olmadığını söylüyorlar."

"Dolayısıyla geribildirimler pozitif. Ancak hâlâ yapılması gereken bazı işler var." dedi.

Ayrıca Alpine şimdiye kadar dayanıklılık sorunuyla karşılaşmadı.

Szafnauer bu konuda, "Araç dayanıklı olduğu için test programınızı planladığınız şekilde yürütüyoruz ve sürekli yeni şeyler öğreniyoruz."

"Depoyu boşaltmamamızın bir nedeni de üç gün içinde yapmak istediğimiz pek çok deney olmasıydı." dedi.