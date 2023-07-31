Szafnauer: "Dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek bekleyemezsiniz"
Alpine tarafından görevine son verilen Otmar Szafnauer, yaklaşık 18 ay önce katıldığı Fransız markada başarılı olmak için daha çok zamana ihtiyacı olduğunu ve Alpine'in çok hızlı davrandığını söylüyor.
Force India yıllarında griddeki en kısıtlı bütçelerden biriyle oldukça iyi işler yapan bir ekibi yöneten ve yetenekli bir takım patronu olarak görülen Otmar Szafnauer, Force India'yı satın alan Lawrance Stroll ile iyi bir ilişki kuramadı.
Stroll'un önce Racing Point, sonrasında da Aston Martin olarak adlandırdığı takımdan yaklaşık 1.5 yıl önce ayrılan Szafnauer'i isteyen birkaç takım mevcuttu.
Szafnauer ise Alpine ile anlaştı ve 2022 sezonu öncesinde Fransız markaya takım patronu olarak katıldı.
Bu noktada Alpine'de iç yapılanmada büyük bir değişim vardı zira o dönemde takımda net bir takım patronu yoktu ve önemli isimlerle yollar ayrılmıştı.
Hatırlayacağınız üzere, 2021'in başında eski takım patronu Cyril Abiteboul kovuldu. Abiteboul'un boşluğu mevcut CEO Rossi tarafından dolduruldu.
Takımın teknik departmanını Marcin Budkowski yönetmekteydi; Davide Brivio ise takımın "yarış direktörü" rolünde yer alıyordu. İkisi de tam olarak takım patronluğu rolünde bulunmuyordu ve Rossi'ye rapor veriyorlardı. Yani ekipte direkt olarak bir takım patronu yoktu.
2022'ye girerken hem Brivio hem de Budkowski ile yollar ayrıldı ve Szafnauer takım patronu olarak geldi.
Szafnauer'in gelmesiyle takımın daha istikrarlı bir döneme gireceği düşünülmüştü ve CEO Rossi, takımın 100 yarışlık planından bahsetti.
Bu plana göre, Enstone merkezli takım 100 yarış içerisinde zirveye oynayacaktı. Ancak bu 100 yarışlık planın 34. yarışı geride kalırken görüyoruz ki bu plan pek de işe yaramadı.
Zira birkaç hafta önce CEO Rossi takımdan ayrıldı. Şimdi ise teknik ekipteki yüksek profilli tüm isimler kovuldu: Szafnauer, Alan Permane ve Pat Fry'ın görevine son verildi.
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Böylelikle son 2 yıl içerisinde Alpine'den Abiteboul, Alain Prost, Brivio, Budkowski, Rossi, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Szafnauer, Permane ve Fry ayrılmış oldu.
Belçika GP hafta sonunda takım ile son yarışına çıkan Szafnauer, takımda bazı şeyleri değiştirebilmek için kendisine yeteri kadar zaman verilmediğini düşünüyor.
Konu hakkında Sky Almanya'ya konuşan 58 yaşındaki takım patronu, şunları söyledi: "Gerçek şu ki değişim zaman ister."
"Diğer takımlardan gerçekten iyi insanlarla, mühendislerle anlaştım ama kontratlarından dolayı Alpine'e 2024 ya da 2025'e kadar katılamayacaklar."
"Eğer o insanlar, mühendisler burada değillerse gelişim için zorlayamazsınız. O mühendislerin takıma katılması da zaman alıyor, insanların bir arada doğru şekilde çalışması ve birbirine alışması zaman alıyor."
"Hep söylerim, dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek sahibi olamazsınız."
Szafnauer'in önümüzdeki durağının eski takımı Aston Martin olabileceğine dair söylentiler bulunurken, kendisi önümüzdeki 1 yıl boyunca bahçe izninde olacak.
Esteban Ocon, Alpine F1 A523
Fotoğraf: Erik Junius
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