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Szafnauer: "Rakipler, Renault'nun güç eksikliği konusunda 'centilmenlik anlaşmasını' bozdu"

Alpine Formula 1'in eski patronu Otmar Szafnauer, motor tedarikçisi Renault'nun performans farkını azaltmasını sağlayacak bir "centilmenlik anlaşmasının" rakip takımlar tarafından bozulduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine A523

Bu yılın başlarında, sporun dört güç ünitesine ilişkin bir FIA analizi, Renault motorunun Ferrari, Honda ve Mercedes'in tahmini 20-33hp gerisinde kaldığını ortaya çıkarmıştı.

Bu durum, Renault'nun FIA'nın "kayda değer performans farkı" olarak vurguladığı durumun üstesinden gelmesini sağlamak üzere bir tür dengeleme sistemi uygulanmasını istemesine yol açtı.

FIA'dan destek almasına rağmen Alpine, diğer üreticilerden aynı desteği görmedi ve mevcut güç ünitesi üzerinde çalışmayı büyük oranda bıraktı.

Takımdan ayrılan Szafnauer, Alpine'in rakiplerinin Renault'ya arayı kapatma fırsatını vermediğini iddia etti.

Peter Windsor'a verdiği röportajda "FIA tüm verilere sahip. Sanırım benim son Formula 1 Komisyonu toplantımda FIA bunu gündeme getirdi."

"Red Bull'un artık geliştirilemeyecek bir Honda motorunu kullanabilmesi için motor düzenlemelerini dondurmak zorunda kaldığımızda, orada değildim ama bir centilmenlik anlaşması vardı ve tüm üreticilerin güç çıkışı yüzde olarak farklıysa, herkesi aynı çizgiye getirmek için ne yapmaları gerektiğine bakmaya başlayacaklarını söylüyorlardı."

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Alpine A523

"FIA 'Renault güç açısından aralığın dışında, Renault motorunu diğerleriyle aynı çizgiye getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmaya başlamalıyız' dedi."

"Sonrasında söz verdikleri şeyi tam olarak yapmaları için oldukça sert tartıştığım bir toplantı gerçekleştirdik. Ancak Formula 1'de centilmenlik anlaşması bazen yapılmaya değer oluyor, bazen de olmuyor."

"Bence bu tutarsızlık - şu anda değiştirilmesi gerçekten zor olduğu için- muhtemelen 2026'ya kadar devam edecek. Yani iki yıl daha seyredeceğiz." dedi.

Temmuz ayında Alpine'den ayrılan Szafnauer, Fransız üreticinin mevcut güç ünitesiyle ön sıralarda yer almasının "imkansız" olacağına inanıyor.

"Güç ünitesi tarafı dondurulmuş durumda. Değiştirmek isteseniz bile, kısıtlamalar var. Haliyle değiştiremezsiniz."

"Sadece dayanıklılık tarafında değişiklik yapabiliyorsunuz ve bu da ünitenin güç çıkışını iyileştirmek için size çok fazla serbestlik tanımıyor."

"Eğer böyle bir eksikliğiniz varsa, bunun üstesinden gelmek zordur."

"Hal böyle olunca, ön tarafta rekabet edebilmek için şasinizin, sürücülerinizin ve diğer her şeyin, güç ünitesi tarafındaki eksikliği telafi edebilmek adına -herkesten çok daha iyi olması gerekir ki bu da imkansız."

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