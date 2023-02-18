Szafnauer: "Dayanıklılık sorunlarını çözdük"

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Alpine yeni aracının örtüsünü perşembe günkü lansmanla kaldırdı ve yeni A523'ü tanıttı. Takım, yeni araçla hedefini dördüncülüğü pekiştirmek ve öne daha da yaklaşmak olarak belirledi.

Lansman sonrası Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, şöyle dedi: "Bu yıl kendimizi geliştirmeliyiz; Dördüncülükle yetinmemeliyiz. Bu yıl sağlam şekilde burada kalmalı ve üçüncüye yaklaşmalıyız."

"Bunu yapabilmemiz için de diğer tüm takımlardan daha hızlı gelişmemiz gerekiyor."

"Bunu yapmak kolay değil fakat kendimize koyduğumuz hedef bu."

Geride kalan bir yıl içerisinde nelerin değiştiği sorusuna Szafnauer, "Evet. Bazı şeyler değişti."

"Geçen yıl shakedown yaptığımızda orada değildim ama sonrasındaki tüm notlara baktım. İşleri nasıl daha iyi ve farklı yapabileceğimize baktık ve bu yılki shakedown çok daha iyi geçti."

"Aracın kalitesi artık daha yüksek. Üç ana hedefimiz vardı; Bir, yaşadığımız dayanıklılık sorunlarını gidermek, iki önemli oranda daha hafif olmak, çünkü geçen yıl araç çok ağırdı. Ve üçüncüsü, gelecekte araca aerodinamik anlamda daha fazla güncelleme getirebilmek için aracı değiştirdiğimizden emin olmak. Bence bu üç şeyi de yaptık." dedi.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Geçen yıl takımın başını ağrıtan dayanıklılık sorunlarıyla ilgili Szafnauer, "Özellikle güç ünitesi tarafında, sezon içinde düzeltemediğimiz bazı şeyler vardı. Fakat bunların temel nedenin ne olduğunu ve nasıl düzelteceğimizi biliyorduk."

"Dolayısıyla geçen sezon zorlandığımız tüm bu alanları kış boyunca düzelttik."

"Geçen yıl motor performansı konusunda önemli bir ilerleme kaydettik fakat bazı dayanıklılık sorunları yaşadık. Daha önce de söylediğim gibi, bunları sezon içinde çözemedik ama kış boyunca çözdük."

"Bence FIA, bunları düzeltmek için serbestlik tanıdığı için geçen yıl performansa önem vererek doğru şeyi yaptık. Böylelikle, önce performansı artırdık ve ardından dayanıklılığı çözdük." dedi.

Takımın ilk güncelleme paketini en zaman getireceği sorusuna Szafnauer, "Bunun ne zaman olacağını henüz belirlemedik, hâlâ performans kazanmaya odaklanmış durumdayız."

"Performans seviyesinden memnun olduğumuz vakit, ne kadar çabuk hazır olacağını göreceğiz. Bu yüzden Bakü mü yoksa biraz daha sonrasında mı olacak, bu konuda bir şey söyleyemem." dedi.