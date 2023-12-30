Szafnauer: "Centilmenlik Anlaşması'ndaki tutarsızlık, ön sıraları 'imkansız' kılıyor

Renault motoru, kaotik bir 2023 sezonu boyunca Alpine'in ana zayıflığıydı ve Szafnauer, Temmuz ayındaki Belçika Grand Prix'sinde görevden alınmadan önce konuyu defalarca gündeme getirdi.

Honda 2021 sonunda resmi olarak F1'den çekildiğinde, F1 Red Bull'un Japon üreticinin ünitelerini kullanmaya devam etmesine izin vermek için bir motor dondurma uyguladı ve mevcut griddeki tüm motorların - Renault, Honda, Mercedes ve Ferrari - performans açısından nispeten eşit kalmasını sağlamak için bir anlaşma yapıldı.

Ancak Szafnauer, Renault'nun rakiplerini Fransız markanın arayı kapatmasına yardımcı olma sözünü tutmamakla suçladı. Daha önce de Alpine'in motorlarının rakiplerine göre 'önemli ölçüde geride' olduğunu iddia etmişti.

Renault'nun mevcut açığının F1'in yeni motor kuralları 2026'da yürürlüğe girene kadar devam edeceğine inanıyor.

Szafnauer, F1 analisti Peter Windsor'un YouTube kanalına verdiği bir röportajda şunları söyledi: "FIA tüm verilere sahip ve sanırım benim son Formula 1 Komisyonu toplantımda FIA bunu gündeme getirdi."

"Motor yönetmelikleri Red Bull'un geliştirilmeyecek bir Honda motoru kullanabilmesi için geliştirmeyi dondurmamızı gerektirdiğinde ben orada değildim ama bir centilmenlik anlaşması vardı ve tüm üreticilerin güç aktarma organları çıktısı yüzde olarak farklıysa, herkesi aynı noktaya getirmek için ne yapmaları gerektiğine bakmaya başlayacaklarını söylüyorlardı."

"FIA'nın kendisi şöyle dedi: 'Bakın, [Renault] güç aktarma organları farkı penceresinin dışında, Renault motorunu diğerleriyle aynı noktaya getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmaya başlamalıyız."

"Renault adına diğer motor üreticilerinin motorların dondurulması gündeme geldiğinde söz verdikleri şeyi tam olarak yapmaları için oldukça sert bir toplantı yaptık."

"Ancak Formula 1'de bir centilmenlik anlaşması bazen yapılmaya değerdir, bazen de değildir."

"Bence bu tutarsızlık - sadece şu anda değiştirilmesi gerçekten zor olduğu için - muhtemelen 2026'ya kadar devam edecek."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Szafnauer, motor hâlâ eksikken Alpine'in önden giden bir güç olarak ortaya çıkmasının 'imkansız' olduğunu savunmaya devam etti ve pilotlar Pierre Gasly ve Esteban Ocon'un ya da şasi departmanının böylesine bariz bir eksikliğin üstesinden gelmek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını iddia etti.

"Hepimiz tek bir ekip olarak çalıştık ancak güç aktarma organlarındaki uyuşmazlıkla ilgili sorun, donmuş olması."

"Değiştirmek isteseniz bile kısıtlamalarınız var. Sadece dayanıklılık adına değişiklik yapabiliyorsunuz ve bu da ünitenin güç çıkışını iyileştirmek için size çok fazla serbest alan sağlamıyor."

"Eğer böyle bir eksikliğiniz varsa, bunun üstesinden gelmek zordur."

"Dolayısıyla ön sıralarda rekabetçi olabilmeniz için şasinizin, pilotlarınızın ve diğer her şeyin güç aktarma sistemi eksikliğini telafi edecek kadar herkesten iyi olması gerekir ki bu da imkansızdır."