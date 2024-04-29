Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"

2021'de takımlar için bir harcama sınırı getirilmesi, önden arkaya sıralamanın hiç bu kadar yakın olmadığı takımları sıkıştırmaya yardımcı olsa da, bu sezon takımlar arasında ilginç bir bölünmeye tanık oldu

Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin ve Mercedes'ten oluşan ilk beş takım, arka sıralardan kopmuş gibi göründü ve bu da puanlama pozisyonlarını etkili bir şekilde kilitlemelerine yardımcı oldu.

Tüm takımların aynı maliyet sınırlamasına tabi olması nedeniyle bu bölünmenin nedenleri merak konusu oldu. Eski Alpine ve Aston Martin takım patronu Szafnauer, harcama kısıtlamalarının katalizör olduğunu düşünüyor.

Özellikle de bazı takımların maliyet sınırı fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için kendilerini yeniden yapılandırma konusunda çok daha başarılı olduklarını ve aynı zamanda eski altyapı avantajlarının da kilitlendiğini düşünüyor.

Yeni EventR uygulamasını tanıtmak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Szafnauer, büyük takımlarla küçük takımların neden bölündüğünü şu sözlerle açıkladı: "Aklıma gelen birkaç alan var."

"Birincisi, benim de deneyimlediğim üzere, maliyet sınırı yapısında daha iyi iş çıkaran bazı ekipler var. Diğerlerine göre 10-15 milyon dolar daha fazla harcayabiliyorlar ve bunun performansta fark yarattığını unutmamalısınız."

"Diyelim ki 15 milyon dolar daha fazlasına sahipsiniz, kendinizi organize etme şekliniz nedeniyle, daha fazla yetenek satın alabilir veya diğerlerinin yapamayacağı başka deneyler yapabilirsiniz."

"Ayrıca, bir OpEx (İşletme Harcamaları) ve bir CapEx (Sermaye Harcamaları) maliyet sınırı olmasına rağmen, CapEx tarafında bazı eşitsizlikleri istemeden dondurduğumuzu düşünüyorum."

"Büyük ekiplerin sahip olduğu ve küçük ekiplerin şimdi yakalamaya ve kazanmaya çalıştığı bazı araçlar var. Ve bu zaman alıyor, çünkü dört yılda 36 milyon dolar gibi bir rakamdı."

"Alpine'de bununla karşılaştığımızı hatırlıyorum. Almak istediğimiz şeyi alamıyorduk, bunu zaman içinde yapmak zorundaydık. Ve büyük takımlar, maliyet sınırının geleceğini bildiklerinden, paraları olduğu için her şeyi erkenden satın aldılar."

Szafnauer, kritik araç performansının, takımların getirilerini en üst düzeye çıkarmak istiyorlarsa maliyet sınırında bol miktarda harcama kapasitesine sahip olmalarına bağlı olan yönleri olduğunu söyledi.

"Size bir örnek vereyim. Bazı takımlar şeffaf zeminler kullanıyor, yani akışı gerçekten görebiliyorsunuz, diğerleri ise görmüyor. Bu malzemeleri daha önce satın aldılar."

"Küçük bir örnek olarak, [Alpine'deki] aerodinamikçilerimle konuşurken şöyle dediler: Şeffaf bir zemine ihtiyacımız var, böylece neler olup bittiğini gerçekten görebiliriz. Diğerlerinde var!"

Szafnauer ayrıca maliyet sınırının tamamen dışında kalan bir konunun da önemli olduğunu düşünüyor: Sürüş yeteneği.

"Toto [Wolff] bunu her zaman söylüyor ama en iyi sürücüler en iyi takımlarda olmak istiyor. Dolayısıyla, en iyi takımlarda en iyi sürücülere sahip olduğunuz için bu da biraz katkı sağlıyor."