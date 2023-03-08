Szafnauer, bütçe sınırındaki açığa bir kez daha dikkat çekti

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2023 sezonunda F1 bütçe sınırı 135 milyon dolara düşürüldü, dolayısıyla özellikle yüksek bütçeli takımların birtakım ayarlamalar yapması gerekti.

Elbette bu ayarlamalar yanında birtakım açıkları da getirdi: bu açıklardan en önemlisi bazı çalışanları F1 takımı yerine ana şirkette çalışan olarak göstermek ve maaşlarını bütçe sınırından çıkarabilmek.

Bu durumun en son örneklerinden biri Aston Martin'de gerçekleşti; uzun süredir şirket bünyesinde bulunan eski teknik direktör Andrew Green takımdaki görevinden ayrıldı ve bizzat şirketin teknoloji bölümünde çalışmaya başladı -ancak kendisinin halen araca katkıda bulunduğu söyleniyor.

Bu açığa aylardır dikkat çeken Otmar Szafnauer, bütün takımların bu durumdan faydalanmaya başlayacağından endişeli.

PlanetF1'e konuşan Szafnauer, "Görünüşe göre giderek daha fazla takım, bütçe sınırı nedeniyle iyi ücret alan çalışanlarına bu şekilde bakıyor."

"Şu an ortaya çıkan tüm yan işlere iyice bakmalı ve ortaya çıkan açıkların bütçe sınırını etkileyecek kadar büyümediğinden emin olmalıyız."

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bütçe sınırı bir bütün olarak spora yardımcı oldu, takımların değerlerini yükseltti. Sınıra rağmen halen diğer serilerin 10 katı kadar harcıyoruz ve bence bu kadarı yeterli."

"Kapatamayacağımız bu tür boşlukların ortaya çıkmaması için gerçekten dikkatli olmalıyız. Kurumsal yapılara baktığınızda yarış ekibinde sadece 68 ya da 70 kişi olabileceğini görüyoruz, geri kalan 900 kişiyse bütçe sınırının dışında. İşte bu tür şeyler hakkında endişelenmemiz gerekiyor."

Gerçekçi düşünmeye çalışan Szafnauer bu durumun denetlenmesinin oldukça zor olabileceğinin de farkında; örneğin bir kişi F1 ile ilgili olmayan bir şey üzerinde çalışırken aklına F1 ile ilgili bir fikir gelebilir.

Szafnauer, "Diyelim ki başka bir şey üzerinde çalışırken aklınıza F1 ile ilgili bir fikir geldi, peki bunları nasıl hesaba katacağız?"

"Bu fikirleri daha da ileri götürürseniz başka şeyler de olabilir, bilirsiniz, örneğin fikrin sahibi her iki taraf için de araç geliştirebilir. Ancak epey yatırım yaptıktan sonra bu kişi bütçe sınırına daha değişken bir şekilde dahil oluyor."

"Dolayısıyla bu tür şeyleri durdurmak için harekete geçmeliyiz." dedi.