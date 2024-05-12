Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Gridin dördüncü sırasından başlayan Perez, Ferrari pilotu Carlos Sainz tarafından “torpido” olarak nitelendirilirken Perez, Verstappen'e çok yaklaşarak neredeyse takım arkadaşını yarış dışı bırakacaktı. Bu olay, geçen yıl kendi evindeki Meksika yarışındaki yaptığı atak girişimine benziyordu. O yarışta da 1. virajda cesur bir hamle yapmış ancak freni fazla kaçırıp Ferrari pilotu Charles Leclerc ile temas yaşamıştı.

RacingNews365'in son podcast'inde konuşan eski Force India, Aston Martin ve Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Miami'de pahalıya mal olabilecek bu olayı değerlendirirken şunları söyledi: "Paçayı kurtardı."

"Anlayabiliyorum. Gridin 4.sırasındaydı ve ilk sıralara yükselmenin en hızlı yolu starttı. Bunu yapmazsanız daha sonrasında geçiş yapma girişimlerinde bulunmanız gerekir, DRS beklemeniz gerekir ve bunlar da zaman alır."

"Ancak startta birkaç sıra öne geçebilirsiniz ve bunu birçok pilot yapıyor. Sonuç olarak kimseye çarpmadı. Belki Max ile biraz temas yaşamış olabilir, bunu fark etmedim."

"Fakat sonrasında sakinleşti ve etkili bir performans ile yarışı dördüncü sırada bitirdi. Başladığı yerde bitirdi ve iyi bir puan aldı."

Perez, Verstappen'in 33 puan gerisine düşerek pilotlar sıralamasındaki ikinciliğini korumayı başardı ve hafta sonu Imola'da yapılacak olan Emilia Romagna Grand Prix'sine Leclerc'in 5 puan önünde girecek.

Szafnauer, önümüzdeki sezon Red Bull'da kalmak için Perez'in etkili bir performans sergilemesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, takım patronu Christian Horner ve danışman Helmut Marko için karar vermenin basit olacağını düşünüyor.

Açıklamalarına devam eden Szafnauer, "Checo, Max için harika bir ikinci pilot. Toparlandığı zaman çok fazla hata yapmıyor, şampiyonada ikinci sırada ve onu tam da burada görmek istiyorsunuz."

"Bu yıl gerçekten performansını artırdı ve Red Bull için iyi iş çıkarıyor. Gelecekte bunun nasıl devam edeceğini göreceğiz."

"Red Bull takımının bir sonraki yarış olan Imola'da güncelleme yapacaklarını duydum. Bu güncellemenin nasıl çalıştığını, Max ile Checo'nun McLaren ve Ferrari'lere karşı nasıl performans gösterecekleri görmek gerçekten ilgi çekici olacak." dedi.

Perez'in önümüzdeki sezon Red Bull'da olacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Szafnauer şu cevabı verdi: "Evet, Red Bull'da olacağını düşünüyorum. İyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ben bu kararı verseydim, onu takımda tutardım. İkili uyumlu gibi görünüyor."

"Önümüzdeki yıl yine büyük bir regülasyon değişikliği olmayacak ve bana göre sürücü ikilisi iyi çalışıyorsa ben aynı şekilde devam ederdim."