Szafnauer: "Başka takıma motor tedarik etmemek bir noktaya kadar avantaj"

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Renault, 2016 yılında fabrika takımı olarak spora dönmüştü ve o dönemde fabrika takımının yanı sıra Toro Rosso ve Red Bull gibi üç takıma motor tedarik ettiler.

Sonrasında Red Bull ve Toro Rosso, Honda motoruna geçti, McLaren ise Renault motoru kullanmaya başladı.

McLaren, Fransız üreticiyle anlaşmasının bittiği 2020 sezonunun ardından Mercedes motoruna geçti ve böylelikle Renault'nun elinde fabrika takımı ışında herhangi bir müşteri kalmadı.

Bu, belli açılardan Alpine/Renault'yu dezavantajlı duruma düşürüyor çünkü olası sorunları bulmaları vakit alıyor. Ayrıca bir problem varsa da doğrudan fabrika takımı etkileniyor.

Olumlu tarafta ise güç ünitesini sadece kendi isteklerine göre tasarlayabiliyorlar.

GPFans'e konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, bu konuda şöyle dedi: "Bence bu şekilde olması biraz daha iyi fakat çok fazla değil."

"Motorunuzu kullanan iki takım varsa, bir şeyler ters gittiğinde bundan bir şeyler öğrenebilirsiniz."

"Fakat dikkate almamız gereken tek bir entegrasyon var ve bunun da getirdiği faydalar var. Diğerlerinin isteklerini dikkate almıyoruz. Üç ya da dört takıma motor sağlayan tedarikçiler 'evet fakat biz kendi takımımızı baz alıyoruz' diyebilir fakat durum öyle değil."

"Diğerlerinin de kendi istekleri var ve bunun için zorluyorlar. Örneğin 'şu tarz bir soğutma olmalı, şu olsun, güç ünitesini şasiye bu şekilde yerleştirmek istiyorum, bunu düşündünüz mü?' gibi pek çok şey var."

"Hal böyle olunca bazen tavizler veriyorsunuz. Oysa biz taviz vermek zorunda değiliz."

Fakat Szafnauer, "Eğer birisi gelip bizimle konuşmak isterse, onlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımıza eminim." diye ekledi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images