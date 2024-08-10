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Formula 1 Belçika GP

Szafnauer: "Aston Martin'in ilk üçe girmesi gerekirdi"

Otmar Szafnauer'e göre sezonun ilk yarısının hayal kırıklıklarından birisi Aston Martin'in düşük performansı.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

Aston Martin'in eski patronu Otmar Szafnauer eski takımının sezonun ilk yarısında aldığı sonuçları yorumladı.

Szafnauer'e göre Aston Martin, ilk üçe girmek için gereken her şeye sahip olsa da, olması gereken seviyenin altında kalıyor.

Szafnauer, James Allen podcast'ine şunları söyledi: "Lawrence Stroll takımı ilk üçe sokacak altyapıyı hazırladı."

"Birçok üst düzey insanı işe aldılar ve ben de bu sürecin bir parçası oldum. Takım için Lance Stroll ve Fernando Alonso gibi iki iyi sürücü yarışıyor. İkisiyle de çalıştım."

"Ancak bazı nedenlerden dolayı beklentilerimin altında performans gösteriyorlar."

"Takıma çok yakın olmadığım için hangi nedenle olduğunu bilmiyorum."

"Takımın yetenekleri göz önüne alındığında şu anda olduğundan daha iyi performans göstermeleri gerekirdi. Oysa Silverstone'da en hızlı altıncı ya da yedinci takım oldular."

"Aston Martin'in ilk üçte mücadele etmesini bekliyordum. İlk dört ise bana göre kesindi. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu pozisyonlardan uzaktalar."

"Bunun nedenini anlamak için takıma daha yakın olmanız gerekiyor."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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