Szafnauer, Aston Martin’in durumu hakkında: "Beş yıllık sabırsızlığın faturasını ödüyorlar"

Son teknoloji fabrika, yeni rüzgâr tüneli, 2026’daki Honda fabrika ortaklığı ve Adrian Newey gibi dev transferlere rağmen Aston Martin, 2026 F1 sezonunda adeta dibe vurmuş durumda. Geride kalan 11 yarışta sadece 1 puan toplayarak 10. sırada yer alan ekipte kriz derinleşiyor.

Eski takım patronu Otmar Szafnauer, High Performance Racing podcast yayınında Jake Humphrey ve eski Ferrari mühendisi Rob Smedley’nin konuğu oldu. Takımın sahibi Lawrence Stroll’un yönetim tarzını değerlendiren deneyimli isim, mevcut krizin temellerinin beş yıl önceye dayandığını söyledi.

Humphrey’nin "Bu sorunlar tam olarak ne zaman başladı?" sorusuna net bir yanıt veren Szafnauer, işin özünün istikrarsızlıktan kaynaklandığını belirtti: "Lawrence takımı yaklaşık sekiz yıldır yönetiyor. Ama bu problemlerin kökenine inmek için beş yıl geriye gitmek lazım.”

“Bana göre bu kargaşanın temel sebebi, Formula 1’de başarıyı çok hızlı istemek. Aşırı sabırsız olup başarıyı aceleye getirdiğinizde, sürekli mühendis ve yönetici değiştirmek zorunda kalırsınız.”

“Oysa spordaki en başarılı takımlara bakın, hepsinin ortak noktası personel istikrarıdır.”

Otmar Szafnauer Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Toto Wolff ve Mercedes’in yakaladığı şey tam olarak buydu. Red Bull’un üstünlük kurduğu sezonlarda sahip olduğu şey de buydu: İstikrar. Lawrence Stroll yönetimindeki Aston Martin ise 5 yıldır sabırsızlığın faturasını ödüyor."

Macaristan Grand Prix’sine büyük bir güncelleme paketiyle gelen Aston Martin, buna rağmen rakipleriyle arasındaki devasa farkı kapatmakta yetersiz kaldı. İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’nun Monako’da aldığı tek puanla sezona tutunmaya çalışan ekip, dokuzuncu sıradaki Williams’ın bile 10 puan gerisinde kalmış durumda.

Stroll’un dev yatırımlarına ve Newey hamlesine rağmen, Szafnauer’in işaret ettiği personel sirkülasyonu ve sabırsızlık, görünüşe göre pist üzerindeki sonuçları doğrudan etkilemeye devam ediyor.