Szafnauer: "Aston Martin'i yakalamalıyız"

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Bahreyn GP'sine Esteban Ocon tarafındaki operasyonel hatalarla, Pierre Gasly tarafında ise puanla giriş yapan Alpine'in bu sonuçtan memnun olduğunu söylemek güç; bunun sebebi geçen yılı tam üç sıra önünde bitirdikleri Aston Martin'in podyuma çıkması.

Daha da kötüsü, podyumdaki ismin geçen yılın ardından takımdan ayrılan Fernando Alonso olması.

Yarışın ardından geçmişte uzun bir süre bünyesinde bulunduğu Aston Martin ile ilgili konuşan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, eski takımını tebrik etti.

Szafnauer, "Aston Martin'e karşı adil olmak gerek. Bilirsiniz, her zaman iyi ve verimli bir ekip oldular, ayrıca Mercedes rüzgar tüneli de çok iyi bir tünel. Onları tebrik ederim."

"Ancak bence Force India 2014'te tamamen aynıydı: aynı göreceli pozisyondaydı, podyum elde edebiliyordu. 2014'te şampiyonayı beşinci tamamlayan araç gerçekten iyi bir yarış temposuna sahipti. Yine de geçen seneden bu seneye büyük bir adım attıkları için onları kutluyorum."

"Odaklanmamız gereken şey bizim de onları yenmemiz gerektiği, öncesinde geçen yıl pole pozisyonuna ne kadar yakındık ona bakmalıyız. Yarış temposuna ne kadar yakındık, operasyonel sorunlarımız olmasaydı nerede bitirebilirdik, bunlara bakmalıyız.

"Yapmamız gereken şey her yıl arayı kapatmak, ve evet, Aston büyük gelişme kaydetti. Biz de onları yakalamalıyız. Ben de daha iyi ve daha yakın olmamız için elimden gelen her şeyi yapmalıyım."

Pierre Gasly, Alpine A523, Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yarış bizim için normal bir yarış değildi, genellikle bu tür operasyonel hatalar yapmayız. Ne yazık ki Pierre sonuncu başladı, bu yüzden yarışı nerede bitirebileceğimizi söylemek için iyi bir kriter değil."

"Bana göre asıl soru şu: Normal bir yarış yapsaydık onları geçebilir miydik? Bunu henüz bilmiyorum. Ama dediğim gibi, bunun üzerine düşünmeli ve daha iyisini yapmalıyız.

"Olmak istediğimiz yerde değiliz, ama daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Geçen yıl Sebastian Vettel'in emekliliğiyle başlayan sürecin ardından hem Alonso'nun, hem de Oscar Piastri'nin ayrılığını tetiklemesinden ötürü hedef tahtasına oturtulan Szafnauer, eski sürücüsünün oldukça motive göründüğünü söylüyor.

Szafnauer, "Bence [Alonso'nun] motivasyonu halen oldukça yüksek. Bilirsiniz, bunun için yaşıyor. Motivasyonu yerinde."

"Ekrandan izlediğim kadarıyla kendisi yerini korumak ve geçiş yapmak için epey mücadele veriyordu. Eminim ki daha da motive olmuştur."

"Ancak zaman hepimizi yakalar, bunun [kendisi için] ne zaman gerçekleşeceği ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok." dedi.