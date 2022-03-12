Szafnauer: "Aston Martin'den ayrılmam tüm taraflar için en iyisiydi"

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Szafnauer, uzun yıllardır Silverstone merkezli ekipte çalışıyordu ve takımdaki varlığı Force India günlerine kadar uzanıyordu.

Geçen yıl Alpine'e gideceğine dair iddialar ortaya çıktı ve Aston Martin'deki geleceği hakkında sorular sorulmaya başlandı. Kasım ayında konuşan Szafnauer, bunları birer "spekülasyon" olarak yorumladı ve takımla uzun vadeli anlaşması olduğuna dikkat çekti.

Fakat Aston Martin, Ocak ayında takım patronu Szafnauer'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık bir ay sonra da Alpine'e geçeceği duyuruldu.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, neden önce yalanlayıp sonra Aston Martin'den ayrıldığı sorulduğunda, durumun zaman içerisinde değiştiğine dikkat çekti.

Bahreyn'deki ikinci testte Alpine'in başında yer alan Szafnauer, "O noktada Aston Martin'den ayrılma niyetim yoktu."

"Fakat zaman geçtikçe ve Aston Martin içerisindeki durum değiştikçe, başka yerlere bakmanın tüm taraflar için en iyisi olduğunu düşündüm." dedi.

Szafnauer, 2018'de maddi anlamda batma noktasına gelen Force India'nın Lawrence Stroll'e satılması ve ardından takımın önce Racing Point, sonra da Aston Martin takımı haline gelmesinde büyük rol oynadı.

Fakat eski McLaren patronu Martin Whitmarsh'ın Aston Martin'de üst düzey bir göreve getirilmesiyle Szafnauer'in takımdaki geleceği bir anda belirsiz hale geldi.

Sonunda Szafnauer, Marcin Budkowski de dahil olmak üzere takım yönetiminde değişiklikler yapan Alpine'e katıldı.

Szafnauer, "Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Bu benim takımdaki altıncı günüm. Fabrikada birkaç gün geçirdim ve ilk birkaç günde mümkün olduğunca çok insanla tanışmaya odaklandım."

"Burada Honda'da, British American Racing'de hatta Force India'da geçmişten tanıdığım pek çok yüzü görmek beni çok şaşırttı."

“Burada büyük bir potansiyel ve benzer düşünen insanlar var, aynı yöne doğru gidiyorlar ve iyi şeyler yapmak istiyorlar. Ayrıca harika bir geçmişleri de var. Daha önce kazandılar, iyi bir altyapıya sahipler. Bu yüzden takımda çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.