Szafnauer: "Aston Martin'den ayrılmak gibi bir niyetim yok"

Bu hafta Szafnauer'i, yakın gelecekte takımın yönetiminin yeniden yapılanması için Alpine'e olası bir geçişle ilişkilendiren iddialar ortaya çıktı.

Szafnauer, Silverstone merkezli F1 takımının patronu olarak Force India ve Racing Point günlerinden beri hizmet veriyor ve kısa süre önce de eski McLaren F1 patronu Martin Whitmarsh, Aston Martin'e Grup CEO'su olarak katıldı.

Szafnauer, Perşembe akşamı Instagram üzerinden raporları, "gerçeklere dayanmayan bir medya spekülasyonu" olarak adlandırdı. Aston Martin de yorum olarak, "spekülatif varsayım" cevabını verdi.

Bu, Szafnauer'in geleceği hakkında Cuma günü Interlagos'taki FIA basın toplantısında sorulara neden oldu ve Szafnauer, iddiaları okuduğunda "herkes kadar şaşırdığını" söyledi.

Szafnauer, "Alpine yeniden organize olacaksa, [Alpine CEO'su] Laurent Rossi'nin, sanırım Meksika'da söylemişti, orada istenebileceğimi söylemesi her zaman gurur verici."

"İstenmek her zaman güzeldir." dedi

Motorsport.com tarafından, gelecek yıl Aston Martin ile çalışacağını kesin olarak söyleyip söyleyemeyeceği sorulan Szafnauer, "12 yıldır takımdayım, ayrılmaya hiç niyetim yok."

"Bu takımı çok seviyorum. Özellikle Racing Point aracılığıyla üst düzey yöneticilerin çoğu ve lider ekip benim tarafımdan işe alındı ve oraya yerleştirildi. Onları bırakmaya hiç niyetim yok."

"Bu takıma sadık kaldım. Bu ekip için çalıştığım 12 yılda, özellikle iflas ve borç günlerinde çok, çok teklif aldım."

"Birçok kez ayrılabilirdim ama buradaki çalışanlara bağlıyım.” dedi.

Basın toplantısının geri kalanında Szafnauer'e, Alpine ile temas halinde olduğunu veya gelecekte onlara katılabileceğini direkt olarak reddetmesi için bir dizi fırsat verildi ancak bunu yapmadı.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, is interviewed Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Szafnauer'e, Alpine'e gelecekte herhangi bir aşamada katılmayacağının kesinliği sorulduğunda, "Geleceği tahmin etmenin imkansız olduğunu çok uzun zaman önce öğrendim. Bunu yapabilseydim, şimdi Vegas'ta olurdum."

Szafnauer, Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll ile iddialar hakkında konuşmadığını ancak yakında bir zamanda konuşacaklarından emin olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Söylentiler hakkında konuşmadık. Medyada, hakkında konuşmadığımız pek çok şey var." dedi.

Szafnauer, "sözleşmesinin ayrıntıları hakkında ağzı sıkı" olmasına rağmen, Motorsport.com tarafından gelecek yıl için bir anlaşması olup olmadığı sorulduğunda, "Aston ile uzun vadeli bir sözleşmesi olduğunu" doğruladı.

Szafnauer, Alpine ile temasa geçip geçmediği sorulduğunda "çok, çok sayıda takımın" bu yıl olası bir iş hakkında onunla temasa geçtiğini söyledi. Ardından, bunların iddiaları tetiklemiş olabileceğini düşündüğünü söylediği, yedi ay önce gerçekleşen bir basın toplantısına atıfta bulundu.

Szafnauer, "Sanırım, [Jonathan] McEvoy, Aston Martin'in yerimi alması için bir CEO'yu işe alıp almadığını sorduğunda, Laurent Rossi'nin yanında oturuyordum ve bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordum."

"Rossi şakayla, 'eğer gidiyorsan gel bizimle konuş' dedi ve konu bu kadardı. Auto Hebdo makalesinin kıvılcımının bu olup olmadığını bilmiyorum."

"Dediğim gibi, bulunduğum takıma tamamen bağlıyım. Uzun yıllardır buradayım. Ayrılmak gibi bir niyetim yok."

"Sezonun geri kalanına odaklanmam gerekiyor. Sezon, tam olarak düşündüğümüz şekilde ve gitmesi gerektiği gibi gitmedi." dedi.