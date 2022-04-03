Szafnauer, Aston Martin'den ayrılma nedenini anlattı

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Szafnauer, 2009'dan beri Aston Martin'in (ve diğer markalarının) takım patronuydu ve ekibin, son sezonlardaki başarılarının önemli bir parçasıydı.

Ancak geçtiğimiz kasım ayında Szafnauer'in Alpine'e geçeceği ve Aston ile yolların ayrılacağına dair söylentiler ortaya çıktı.

Söylentiler doğru çıktı ve Szafnauer kış arasında takımdan ayrıldı. Bir sonraki ay ise, sponsor marka BWT ile birlikte Alpine'e katıldığı açıklandı.

Szafnauer, bu geçişi hakkında yakın zamana kadar detaylı bir bilgi vermemişti ve sadece Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu Aston Martin takımında "iki papaz" olduğunu söylemişti.

Martin Whitmarsh'ın Aston Martin Performans Teknolojileri'ne Group CEO'su olarak katılması da Szafnauer'in ayrılığının faktörlerinden biri oldu.

Szafnauer, "Yönetip yapısı belirlendiğinde, Martin'in gelmesiyle birlikte beklediğim etkiye sahip olmadım."

"Önceden sahip olduğum sorumlulukların asla verilmediğini bana açıkça belirttiler. Bunu öğrendiğimde başka bir yere bakma zamanıydı."

"Geçtiğimiz yıl son yarışta bana, 'eskiden takımı yönetebiliyordun ama artık yönetmiyorsun' dediler."

"Anlaşmam vardı ve ayrılmak için hiçbir nedenim yoktu. Eğer sorumluluklarım benden alınmasaydı kalırdım." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Neyse ki Szafnauer'in alternatif bir teklif alması çok uzun sürmedi ve Alpine ona istediklerini verdi.

Takım patronu, "Alpine'deki yetkililerle olan tüm görüşmelerimde, gelmemi istemelerinin sebebinin Formula 1'deki tecrübem ve bunu Alpine'de uygulayıp yarışları kazanmalarına yardımcı olmam olduğunu söylediler."

"Sizi işe alanlar bunu söylediğinde, bu yüzden çağrıldığınızda ve tecrübenizi istediklerine güveniyorsunuz. Bu nedenle bu deneyimi seçtim." dedi.

Alpine şimdiye kadar Aston Martin'e kıyasla daha iyi bir başlangıç yaptı. Szafnauer'in yerine takım patronu olarak getirilen Mike Krack'in yönetimindeki Aston Martin, ilk iki yarışta 16 puan topladı ve takımlar şampiyonasında şu anda dördüncü sırada.