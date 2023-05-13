Szafnauer: "Aston Martin, Red Bull ve Mercedes'ten pek çok mühendis aldı"

Alpine, 2023 sezonuna istediği gibi başlayamazken, diğer tarafta Aston Martin büyük adımlar atmayı başardı.

Aston Martin'in kaydettiği ilerleme, diğer takımlar için bir tür "uyandırma çağrısı" oldu. Bu, önemli isimlerle anlaşarak büyük adımlar atılabileceğini apaçık gösterdi.

Şimdi benzer bir durumu Alpine yapmak istiyor ve Laurent Rossi, bunu yıl sonundan önce yapabileceklerini belirtti.

Alpine patronu Otmar Szafnauer de aerodinami departmanını güçlendirebileceklerini ancak bunun tek bir kişiyle çözülebilecek bir durum olmadığını belirtti.

Szafnauer, "Aston Martin, Red Bull Racing ve Mercedes'ten pek çok kişiyi, çoğunu işe aldı."

"Sadece herkesin bildiği Dan Fallows ve Eric Blandin'i değil, başkalarını da aldı. Örneğin Red Bull'un aerodinami departmanı 50 kişiden oluşuyor. Onları yöneten kişi tüm astlarının bilgisine erişebilir."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, is interviewed on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Beyni tüm bu bilgileri biriktiriyor ve böyle birini getirdiğinizde, gelişim sürecini hızlandırabiliyorsunuz."

"Ancak bu kişiye sahip olsanız bile, gelişmeye devam etmek için 50 kişilik bir ekibe ihtiyacınız oluşuyor. Biz de tüm süreçleri hızlandıracağız. Aerodinami departmanımızda 38 kişi çalışıyor ve şimdi biz sayıyı 45'e çıkarmak istiyoruz. "

"Bu da Alpine'de yedi ya da sekiz önemli aerodinamı mühendisi için boşluk olduğu anlamına geliyor."

"İstihdam etmeyi planladığınız insanların hayattan ne istediklerini anlamanız lazım. Ayrıca onlara şu anda çalıştıkları takımlardan daha iyi koşullar sunabilecek miyiz? Olumlu bir yanıt verebiliyorsanız, o zaman size gelirleri."

"Bazıları, kendi takımların kariyer fırsatları olmadığı için uzun süre aynı pozisyonda sıkışıp kalıyor. Yükselen bir ismi bulup 'Sizin için doğru pozisyon bizde!' diyebiliyorsanız, o zaman insanlar muhtemelen sizin takımınıza geçerler." dedi.