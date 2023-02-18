Szafnauer: "Aston Martin için asıl sınav 2023 değil, 2024 olacak"
Alpine patronu Otmar Szafnauer, kendi fikirlerini üretmek zorunda kalacakları için Aston Martin takımı adına asıl zorluğun gelecek yıl yaşanmasını bekliyor.
Aston Martin, 2023 yılı için tanıttığı araçta epey agresif davrandı ve geçen yıla kıyasla aracın %95'ini değiştirdi.
Aracın görünümü, bazılarını etkilemiş durumda ve daha şimdiden orta grubun önüne geçecekleri konuşuluyor.
Fakat Alpine patronu Otmar Szafnauer, eski takımının durumuna bir açıdan bakıyor.
Aston Martin'in bu yıl gerçek bir rakip olup olmayacağı sorusuna Szafnauer, "Bu göreceli olduğu için bir şey söylemek gerçekten zor."
"Yakında öğreneceğiz; iki veya üç hafta içerisinde her şey netleşecek."
"Bazı önemli isimlerle anlaştılar ve bu isimler muhtemelen geldikleri takımlardan bazı bilgiler getirecekler. Fakat bana göre asıl sınav 2023'te değil, 2024'te olacak. Çünkü kendi fikirleriniz gerekecek."
"Bunları da Red Bull'dan ya da Mercedes'ten getiremezsiniz. Bu fikirleri araca uygulamalı ve daha sonra gelişim için kendi yolunuzu bulmalısınız."
"Bana göre gerçek sınav bu olacak." dedi.
Alonso, geçtiğimiz günlerde Aston Martin'in hedef ve tutkusunun Alpine'den daha yüksek olduğunu iddia etmişti.
Bu konuda Szafnauer, "Ben hedeflerimizin tam olarak ne olduğunu biliyorum. Gelişmek istiyoruz ve az önce de söylediğim gibi bu göreceli bir şey."
"Şampiyonluk için yarışana kadar her yıl diğerlerine kıyasla gelişmeliyiz. Her yıl bu adımı atmaktan başka çaremiz yok." dedi.
Son olarak Alonso'yu özleyip özlemediği sorulduğunda, "Henüz başlamadık, o yüzden bunu bana iki ay sonra sorun." cevabını verdi.
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