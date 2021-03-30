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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Aston Martin, 2021 aracını geliştirmeye devam edecek"

Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 Formula 1 aracını geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Szafnauer: "Aston Martin, 2021 aracını geliştirmeye devam edecek"

2021 Formula 1 sezonu için taban düzenlemeleri büyük ölçüde değişti ve yeni kurallar, düşük taban eğimi sahip takımları olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

Bu konsepti benimseyenlerden biri de Aston Martin. Takım, Bahreyn'de pek de iyi bir performans sergileyemedi ve bazıları doğrudan 2022'ye odaklanmanın daha iyi olacağını düşünüyor.

Ancak Otmar Szafnauer, mevcut araç üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi ve ekledi: "Bu yıldan kesinlikle vazgeçmedik, gelecek daha çok şey var. Tünelde ve CFD'de bulduğumuz bazı şeyler var. Bu yüzden onları çok yakında piste getirmeye başlayacağız."

"Bu, sadece FIA tarafından uygulanan güvenliğe dayalı düzenleme değişikliği ile kaybedilen zamanı geri kazanmakla ilgili. Diğer takımlardan bazıları hakkında konuştuğumuzda, kaybedilen tüm bu kaybı telafi etmiş gibi görünüyorlar ve biz bunu yapmadık ve bu, sadece mücadele ettiğimiz farklı aero felsefesinden kaynaklanan bir şey."

"Bu yüzden önümüzdeki birkaç yarışta bunu yapmak için çok çalışacağız."

En çok aracın nerelerine baktığı sorusuna Szafnauer, "Değişikliklerin tamamı, tabanın arka tarafında ve lastik bölümünün etrafında yapıldı. Yani, daha fazla yere basma gücü bulmaya başlamamız gereken yer burası. Yani arka yere basma gücünü geliştirmeye çalışacağız ve bununla birlikte daha iyi bir denge gelecek. Haliyle her yerde etkisi olacak." cevabını verdi.

Bahreyn'in düşük eğimli araçlara uymadığı yönünde genel bir görüş var ve diğer pistlerin Aston Martin ya da benzeri araçlara daha iyi uyabileceği düşünülüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Szafnauer, "Umarım Portimao'ya vardığımızda, aracı biraz daha geliştirmiş oluruz. Üzerinde çok fazla çaba harcayacağız."

"Sadece 3-4 ay önce Bahreyn'de aynı pistte nerede olduğumuza bakıyorum da... Lastikler biraz değişti, kural değişikliğinden kaynaklı önemli değişiklikler oldu. Fakat geçen yıl Sergio motor sorunu yaşayana kadar üçüncü sıradaydı ve şimdi 10-15. sıralar için savaşıyoruz. Bu, önemli ölçüde farklı görünüyor." dedi.

Ayrıca Szafnauer, yarışta zafere ulaşan Mercedes'in neler yaptığına da bakacaklarını belirtti.

"Kesin olan şey, ne tür zamanlar yaptıklarına bakmamız gerektiği. Onlarla aynı güç ünitesine, aynı vites kutusuna ve aynı arka süspansiyona sahibiz. Yani eğer onlar yapabilirse, biz de o tur zamanlarına yaklaşmalıyız. Bu da bize umut veriyor. Ancak bence bu yıl Red Bull, McLaren ve Ferrari de dahil olmak üzere pek çok takım geçen yıla göre Mercedes'e çok daha yakın. Sadece tur zamanlarına bir bakın: Ferrari üç ay önce neredeyse ve şimdi Mercedes'e kıyasla neredeler."

2022 aracına ne zaman odaklanacakları sorulduğunda ise, "Bu gerçekten iyi bir soru. Fakat bilseydim size söylerdim ama bilmiyorum. Buradaki soru, bu yıl gelecek yıl pahasına neler kazanabileceğimiz olmalı. Bunu tahmin etmek gerçekten zor ve bu nedenle şu anda iki proje üzerinde paralel şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

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