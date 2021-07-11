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Szafnauer, araçlarında daha ilgi çekici bir renk istiyor

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, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, BWT'nin açıklamasının ardından kendisinin de daha ilgi çekici bir renk istediğini ancak Aston Martin adının genelde yeşille anıldığını söyledi.

Szafnauer, araçlarında daha ilgi çekici bir renk istiyor

Geçtiğimiz günlerde Aston Martin'in sponsoru BWT, İngiliz takımın aracının taşıdığı yeşil rengin televizyonlarda çok fazla fark edilmediği konusunda konuşmuştu.

Takım geçtiğimiz yıllardaki araçlarında tamamen pembe rengini kullansa da, 2021 sezonunda Aston Martin, aracın ana rengi olarak 'İngiliz yeşili' rengini seçmişti.

Speedweek'e konuşan BWT CEO'su Andreas Weissenbacher, "Lawrence Stroll, bu konuda kalbimin kırıldığını biliyor."

"Aston Martin eğer pembe renkte olsaydı, isim sponsoru Cognizant daha da mutlu olurdu çünkü şirketin tanınma değeri çok daha yüksek olurdu."

"İş anlamında bakarsak yapılan şey yanlıştı. Elbette tarihsel anlamda baktığımızda, yeşil renk pek çok anlamda kesinlikle anlaşılabilir bir şey ancak benim için öyle değil. Televizyondan seyrettiğinizde, Aston Martin hiç göze çarpmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım patronu Szafnauer, BWT'ye aracın daha fazla göz önüne çıkması konusunda katıldığını söyledi fakat pembeye geri dönme niyetleri olmadığını da belirtti.

Formula1.com'a konuşan takım patronu Szafnauer, bu konuda şu ifadeleri kullandı: ''Bence, yeşil rengi bize daha çok uyuyor.''

''Bu, güneşte bakıldığında ve çıplak gözle baktığınızda harika bir renk. Ancak yeşili bırakmadan, bu rengin televizyonda bize daha öne çıkmasını sağlamalıyız.''

''Bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum ancak aracın televizyonda, diğer koyu renkli araçlardan ayırılacağından emin olmak istiyoruz.''

Force India ve Racing Point'in kullandığı pembe rengi, griddeki diğer araçlardan oldukça farklıydı. İngiliz takımın sponsoru BWT'nin isteğine rağmen Szafnauer, Aston Martin'in bu renge dönmeyeceğini belirtti.

Szafnauer, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Aston Martin ismi normalde yeşille bağdaştırılır ve Formula 1 takımı olarak da yeşilde kalacağımızı düşünüyorum. Ferrari kırmızıdır, Aston Martin yeşil.''

Aston Martin AMR21 rear suspension and brakes detail

Aston Martin AMR21 rear suspension and brakes detail

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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