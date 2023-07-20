Kayıt Ol
Önceki / Krack: "Halihazırda hedeflerimizin çok üstündeyiz"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Szafnauer: "Alpine'in Spa'da 'büyük bir adım' atması gerekiyor"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Fransız üreticinin Spa'da ileriye doğru büyük bir adım atmasını istiyor.

Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine A523

Alpine, geçen senenin ardından bu yıl ön bölüme yaklaşmayı ve en azından podyumlar için savaşmayı umuyordu.

Fakat Aston Martin gibi bazı takımlar büyük adım atarken, Alpine temelde geçen yılla aynı konumda görünüyor.

Takım önümüzdeki iki yarış için güncellemeler hazırlıyor ve Szafnauer, bu güncellemeler sayesinde büyük bir adım atmalarını umut ediyor.

Szafnauer, "McLaren son iki yarışta çok daha güçlü bir performans sergiledi ve bu bizi şaşırttı."

"Fakat bu bazı faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor, bunu onlara sorsanız daha iyi olur ama bence onlar da aynı şeyi söyleyecektir."

"Şu anda temelde geçen yılla benzer konumdayız, tek fark Aston Martin geçen sezon geride kalmıştı.  Her şeyi dikkatle analiz etmeliyiz çünkü Mercedes ve Ferrari'ye daha yakın olsak da, Red Bull ile aradaki fark hemen hemen aynı."

"Aynı zamanda Aston Martin hem bizim hem de diğer bazı takımların önüne geçti. Şu anda 6. sıradayız ve bu bizi tatmin etmiyor, bu yüzden puan kazanmaya başlamamız gerekiyor."

"Bu yıl güncellemelerimiz oldukça iyi çalışıyor ve bir sonraki önemli güncelleme paketi yaz tatilinden önce gelecek."

"Umarım iyi çalışır, buna çok güveniyorum çünkü tüm bunlar performans seviyesini etkiliyor."

"Macaristan'da da bir dizi güncelleme getireceğiz ama çok büyük değil. Oysa Spa için yeni bir tabanımız var ve her şey bir araya geldiğinde gözle görülür bir adım atacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Krack: "Halihazırda hedeflerimizin çok üstündeyiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Formula 1
Macaristan GP

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Formula 1
Macaristan GP

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu" Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Formula 1
Macaristan GP

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Son Haberler

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

F1 Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol