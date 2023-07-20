Szafnauer: "Alpine'in Spa'da 'büyük bir adım' atması gerekiyor"

Alpine, geçen senenin ardından bu yıl ön bölüme yaklaşmayı ve en azından podyumlar için savaşmayı umuyordu.

Fakat Aston Martin gibi bazı takımlar büyük adım atarken, Alpine temelde geçen yılla aynı konumda görünüyor.

Takım önümüzdeki iki yarış için güncellemeler hazırlıyor ve Szafnauer, bu güncellemeler sayesinde büyük bir adım atmalarını umut ediyor.

Szafnauer, "McLaren son iki yarışta çok daha güçlü bir performans sergiledi ve bu bizi şaşırttı."

"Fakat bu bazı faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor, bunu onlara sorsanız daha iyi olur ama bence onlar da aynı şeyi söyleyecektir."

"Şu anda temelde geçen yılla benzer konumdayız, tek fark Aston Martin geçen sezon geride kalmıştı. Her şeyi dikkatle analiz etmeliyiz çünkü Mercedes ve Ferrari'ye daha yakın olsak da, Red Bull ile aradaki fark hemen hemen aynı."

"Aynı zamanda Aston Martin hem bizim hem de diğer bazı takımların önüne geçti. Şu anda 6. sıradayız ve bu bizi tatmin etmiyor, bu yüzden puan kazanmaya başlamamız gerekiyor."

"Bu yıl güncellemelerimiz oldukça iyi çalışıyor ve bir sonraki önemli güncelleme paketi yaz tatilinden önce gelecek."

"Umarım iyi çalışır, buna çok güveniyorum çünkü tüm bunlar performans seviyesini etkiliyor."

"Macaristan'da da bir dizi güncelleme getireceğiz ama çok büyük değil. Oysa Spa için yeni bir tabanımız var ve her şey bir araya geldiğinde gözle görülür bir adım atacağız." dedi.