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Formula 1 Haberler

Szafnauer, Alpine'in en iyi gelişim kaydeden takımlardan olduğunu söylüyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Alpine'in sezon boyunca en iyi gelişim kaydeden takımlardan biri olduğunu düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Szafnauer, Alpine'in en iyi gelişim kaydeden takımlardan olduğunu söylüyor
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Sezon boyunca McLaren ile sıkı sıkıya mücadele eden Alpine, Abu Dhabi'deki son yarışta takımlar şampiyonası dördüncülüğünü garantiledi.

McLaren sezon boyunca daha az sıklıkta ama daha büyük geliştirme paketlerini tercih ederken, Alpine her yarışa ufak güncellemelerin geldiği daha düzenli bir takvim izledi. 

İyi bir gelişim eğrisi yakaladıklarını düşünen Szafnauer "Diğer takımların sezon boyunca ne kadar geliştiğine bakmadım, ancak onlarla aramızdaki farkı görmek için gelişim eğrilerine bakmamız gerek." 

"Ama bence başlangıçtan bitişe kadar en iyi gelişim kaydeden takımlardan biriyiz, belki Mercedes de bu listeye dahil olabilir." dedi.

Takım için sezonu bu kadar iyi bitirebilmek önem taşıyor, nitekim geçtiğimiz günlerde sezonu değerlendiren CEO Laurent Rossi'ye göre sezon öncesi testlerde Alpine en iyi sekizinci araca sahipti!

Bu durumu değerlendiren Szafnauer, "İlk testte birkaç nedenden dolayı sorun yaşadık, çünkü performans sınırlarını zorlamak istedik."

"Ancak bu birkaç şeyi de gösteriyor: birincisi, motorlarda, performans tarafında risk aldığımızı ve dayanıklılık anlamında muhafazakar olmadığımızı. Dayanıklılık, ileride üstesinden gelebileceğimiz bir konu." 

"İkincisi şasi, performansı arttırmak için araca getirmemiz gereken parçaları öncesinde daha uzun süre test etmemiz de gerekiyordu. Parçaları zamanında yetiştirebilmek için baskı altındaydık."

"Üretimde herhangi bir şeyin ters gitmesi epey kritik bir durumdu ve her ikisini de yaşadık. Bu da başlangıçta biraz zorlandığımız anlamına geliyordu."

"Sezon ilerledikçe parça eksikliğinin üstesinden geldik, aracı anlamaya başladık, sonra da güncellemel takvimini uygulamaya koyulduk." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Photo by: Erik Junius

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