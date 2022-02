Szafnauer: "Alpine'in bir parçası olmaktan ötürü gurur duyuyorum"

Haberi dinle

Alpine için 2022 sezonu, Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisine emanet edilecek A522'nin tanıtımı ile başladı fakat bu, Enstone merkezli takım için aynı zamanda yeni takım patronu Otmar Szafnauer'in de ilk kez medya karşısına çıkması anlamına geliyor. Szafnauer, Force India, Racing Point ve Aston Martin'de geçirdiği uzun yılların ardından takımdan ayrıldı ve Alpine'de kariyerine yeni bir sayfa açtı.

Alpine Formula 1'in yeni çağına yeni bir liderlik anlayışı altında giriyor. Otmar Szafnauer, 1998'den beri Formula 1'in içinde aktif rol almakta. O zamanlar, Szafnauer BAR'ın (British American Racing) operasyon direktörüydü, sonrasında ise Honda'nın yarış gelişimi ekibinin başkan yardımcılığını yaptı ve Honda F1 takımının yönetim kadrosunun da bir üyesiydi. Honda macerasının ardından ise Force India'da takım patronluğuna kadar yükseleceği uzun bir serüvene çıktı.

Otmar Szafnauer'in Alpine takım patronu olarak verdiği ilk röportajı sizlere sunuyoruz.

Otmar, Silverstone'da geçirdiğin uzun yılların ardından Alpine ile yeni bir sayfa açtın. Nasıl hissediyorsun?

Szafnauer: "Takım patronu olarak BWT Alpine F1 takımının bir parçası olmaktan çok mutluyum. Laurent Rossi'ye de beni bu role layık gördüğü ve bana güvendiği için minnettarım. Alpine iyi bildiğim bir takım çünkü eski takımlarımla sürekli rekabet içindelerdi. Tesislerinin ne kadar iyi olduğunu ve halen gelişime fazlasıyla açık olduğunu da biliyorum. Takım kadrosu ve pilotlardan bahsetmeye gerek bile yok, kısacası takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum!

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Yıllar sonra yeniden Ocon ile çalışma fırsatı yakaladın, aynı zamanda Alonso ile de ilk kez çalışacaksın. Düşüncelerin neler?

Szafnauer: "Esteban'ı Force India'da geçirdiği iki sezondan dolayı iyi biliyorum. O zamanlar genç, inanılmaz yetenekli ve çok hızlıydı. O günden bu güne pek değişmedi. Onun yeteneğinden şüphe etmiyorum, geçtiğimiz sene ilk yarışını kazandığında çok mutlu olmuştum. Takımın bir parçası olması müthiş çünkü onunla zaten iyi bir ilişkiye sahibiz. Fernando'nun üstün yeteneklerini ise herkes çok iyi biliyor, deneyimi paha biçilemez. Pilot kadromuzun gridin en iyi ikilisi olduğuna inanıyorum. Bir motor sporları efsanesi Fernando ve Esteban ile çalışmaktan memnunum."

Eski deneyimlerinin takıma nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsun?

Szafnauer: "Başarı için en önemli faktör liderlik kapasitesi. Formula 1'de de, diğer spor dallarında da, diğer işlerde de. Bu kolay değil fakat bu kabul etmekten zevk alacağım bir meydan okuma! Diğer önemli faktörler ise tutku, bir arada çalışma ve birbirine saygı duyan bireylerin varlığı. Yaptığımız şey ne olursa olsun her zaman tutkuyla yapmalıyız. Başarılı bir takım olmanın anahtarı takım çalışması, her zaman da öyle olacak. Hedefimiz bu olduğu için yaptıklarımızı kontrol edecek, yolculuğumuzdan keyif alacak ve her yarışın tadını çıkartacağız. Takım olarak hepimiz mücadeleci olduğumuz için Formula 1'de çalışmaktan zevk alıyoruz. Bu tutkuyla ve takım çalışmasıyla, başarılı olacağımıza inanıyorum."

Alpine A522 ile ilgili düşüncelerin ve beklentilerin neler?

Szafnauer: "Yılın bu zamanları genel olarak herkesin beklenti içinde olduğu zamanlar oluyor. Bu sezondan itibaren Formula 1'in yeni bir çağa girecek olmasından ötürü bu yıl beklentiler daha da fazla. A522'yi pist üstünde görmek ve aracı yıl içinde ne kadar geliştirebileceğimizi anlamak için sabırsızlanıyorum. Yılın bu zamanlarını seviyorum, herkes konuşmayı bırakıyor ve bir şeyler yapmaya başlıyor. Aracı tasarlamak ve yapmak için verdiğimiz tüm çaba karşılığını veriyor. Bu yüzden takıma katılmaktan ve geleceğe yönelik yapılanmasında bulunmaktan gurur duyuyorum."