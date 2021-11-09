Szafnauer, Alpine'e mi geçiyor?

Alpine'in CEO'su Laurent Rossi, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte takımın henüz tam olarak yapılanmadığını ve yakında yönetimsel değişiklikler olabileceğini dile getirmişti.

Rossi, "İlk olarak bu sezonu beşinci bitirmek istiyorum ve ikinci olarak da Enstone ve Viry'deki herkesin, gelecek yılın aracını geliştirmeye odaklandığından emin olmak istiyorum. Daha sonra da büyük oranda organizasyonun ve özellikle yönetimin evrimleşmesini kapsayan bir karar alacağım." demişti.

Geçen yılın sonunda hem şirket hem de takım yapısında bazı değişiklikler oldu. Kısa bir süre önce Remi Taffin, motor departmanındaki görevinden ayrılırken, Cyril Abiteboul da geçen sezonun ardından görevinden ayrıldı.

Şu anda en tepede Laurent Rossi var ve onun altında Marcin Budkowski ve Davide Brivio bulunuyor. Son haftalarda Brivio'nun mevcut görevlerinden memnun olmadığı ve görevinden ayrılıp MotoGP'ye döneceği iddia iddia edilmişti.

Şimdi ise AutoHebdo ilginç bir iddia ortaya attı ve Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer'in, Alpine'in radarında olduğunu ve takım patronluğu için seçileceğini belirtti.

Szafnauer uzun yıllardır Silverstone merkezli ekip için çalışıyor ve takımın Lawrence Stroll tarafından satın alınmasından sonra sorumlulukları daha da arttı.

Fakat Aston Martin, kısa bir süre önce Martin Whitmarsh'la sözleşme imzaladı ve onun gelişinin, Szafnauer'in pozisyonunu nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Bununla beraber Szafnauer, bu anlaşmanın kendisini pek etkilemeyeceğini söylemişti.

Szafnauer, "Formula 1 tarafı, benim liderliğim altında olacak ve o da kendi görevini yerine getirecek. Yani hâlâ F1 takımının Başkanı ve CEO'su olacağım. Martin ise Group'un CEO'su olacak ve F1 tarafı ona doğrudan rapor verecek." demişti.

Şimdilik konu hakkında herhangi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.

Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images