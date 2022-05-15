Szafnauer, Alpine'e getirdiği değişiklikleri açıkladı

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Szafnauer'in, Aston Martin'den ayrıldıktan bir ay sonra, Alpine'in yeni takım patronu olacağı doğrulanmıştı.

Alpine, sezonun ilk yarışlarında nispeten güçlü göründü ve şu anda takımlar şampiyonasında 6. sırada. Fransız ekip beşinci sıradaki Alfa Romeo'dan beş puan geride ve 26 puana sahip.

Miami Grand Prix'si, Esteban Ocon için iyi bir yarış oldu ve üçüncü antrenmanda yaptığı kaza yüzünden yarışa gridin arkasından başlayan pilot sekizinciliğe yükselmeyi başardı.

Alpine'in başarısında sorumluluk alıp alamayacağı sorulan Szafnauer, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "İnsanlar bugün beni tebrik ediyorlardı ve ben de, 'Bakın, araç yapılırken burada değildim, beni övmeyin.' dedim."

"Onlar da, 'Hayır, övgüyü alman lazım çünkü eğer işler iyi gitmezse suçlu sen olacaksın!' dediler."

Szafnauer, hâlâ takımdaki ilk dönemlerinde olsa da, yapılabilecek değişiklikler hakkında öneri vererek tecrübesini kullanabildiği için mutlu.

Szafnauer, "Ne için övgü alabilirim? Hâlâ öğreniyorum."

"Bakmamız gereken ve araçta geliştirmemiz gereken bazı şeylere dikkat çektim."

"Bazı şeylere, 'Buna biraz daha fazla bakmamız lazım.' dedim ve şu anda bunlar yapılıyor."

"Bu yüzden denemeler yapıyoruz ve tecrübemi getirebildiğim için mutluyum." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Mercedes AMG personnel arrive at the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin takımıyla geçirdiği yıllardan sonra Szafnauer, iyi bir takım dinamiğinin nasıl geliştirileceğini öğrendi ve bu, Alpine'e getirdiği tecrübelerden biri oldu.

Takım patronu, "Önemli olan stabilite."

"Takıma doğru insanları getirmek ve onları tutmak önemli. Onlara nasıl davrandığınız da önemli çünkü böylece, risk alabilecek özgürlükleri olur. Eğer aldıkları riskler işe yaramazsa da bunun karmaşık sonuçları olmaz. Aksi takdirde, artık risk alma eğiliminde olmazlar."

"Eğer risk almazsan da öğrenme devam etmez. Yani, 'Devam et, risk al. Eğer başarısız olursan bu sorun değil. Başarısızlıklarımızdan öğreniyoruz.' dediğimiz bir ortam olmalı."

"Çoğunlukla, başarılarımızdan çok başarısızlıklarımızdan öğreniyoruz. Bu sadece, aynı hatayı sürekli olarak tekrarlamamakla alakalı."

"Bu ortamı teşvik etmek istiyorum ve bunu yapmanın yolu da, grupları yöneten herkesin bu zihniyete sahip olduğundan emin olmak. Onlar da bunu benimsiyor ve sonra tüm organizasyon böyle oluyor."

"Maalesef bu zaman alıyor. Bir gecede olmuyor." dedi.