Alpine'den gelen teklifi kabul eden Szafnauer, Aston Martin'den ayrılmaya hazırlanıyor

Laurent Rossi, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda, Alpine ekibinin organizasyonunda değişiklik yapmak için sezon sonuna kadar bekleyeceğini söylemişti.

Fransız CEO hiç zaman kaybetmedi ve AutoHebdo'nun da belirttiği üzere Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer'le görüştü.

Taraflar arasındaki yapıcı görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ve Szafnauer, Alpine'e geçmeyi kabul etti.

57 yaşındaki Szafnauer'in takımdan ayrılacağına yönelik açıklamanın, Brezilya GP hafta sonunda yapılması bekleniyor.

Szafnauer, eski McLaren patronu Martin Whitmarsh'ın gelişinden sonra İngiliz ekipten ayrılmış olacak.

Szafnauer'in gelişiyle birlikte Davide Brivio'nun MotoGP'ye geçeceği tahmin ediliyor. Haftalardır, geçen yılın sonunda Suzuki'den Alpine'e katılan Brivio'nun MotoGP'ye döneceği söyleniyordu.

İddiaya göre Brivio, kendisine teklif edilenden daha alt bir pozisyona getirilmişti ve durumdan memnun değildi.

Alpine, 2022 yılı ile birlikte Otmar Szafnauer ve Marcin Budkowski ikilisine emanet edilecek.