Szafnauer: "Alpine'de suçlama kültürü yok"

Alpine takım patronu olarak ilk sezonunu geride bırakan Szafnauer, Oscar Piastri ve Fernando Alonso gibi isimlerin kaybedilmesi nedeniyle eleştirilerin odağındaki isimlerden biriydi.

Takım her şeye rağmen iyi bir sezon geçirdi ve McLaren'i mağlup ederek takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı.

F1 Nation podcast'ine takımdaki ilk sezonunu yorumlayan Szafnauer, Alpine'in farklı bir kültüre sahip olduğunu ve bu sayede ilerleme kaydedebildiklerini söyledi."

Szafnauer, "Alpine'in takım kültürü açısından tamamen değiştiğini söyleyebilirim."

"Kültürü değiştirmek zordur ama bence geçmişteki Lotus veya Renault döneminden çok daha farklı bir konumdayız."

"Buradaki tecrübem, Force India ve Racing Point'te yaşadıklarımdan kesinlikle farklıydı. Alpine suçlama kültürüne sahip bir takım değil, ben de bundan yanayım."

"Yüksek performans gösteren bir takıma sahip olmak istiyorsanız sürekli birbirinizi suçlayamazsınız, nitekim birlikte çalışmanız gerek."

"Takım ne kadar büyükse, birlikte çalışmanın önemi de bir o kadar artıyor; çalışan sayısı 1.000 kişiyi geçtiğinde psikolojik güvenliği sağlamanız lazım."

"Oraya ilk gittiğimde birisi bana 'biliyor musun, bizde 'suçlama kültürü' yok' demişti, dürüst olmak gerekirse o sırada bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyordum!"

"Çok çalışıyoruz ve büyük ilerleme kaydediyoruz, bunun sebeplerinden biri kesinlikle suçlama kültürünün olmadığı bir liderlik anlayışı." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Son olarak suçlama kültürünün olmaması nedeniyle hesap verilebilirliğin ortadan kalkmadığını vurgulayan Szafnauer, bu süreci daha sakin bir şekilde yürüttüklerini söylüyor.

Szafnauer, "Suçlamama kültürü, hesap verilebilirliğin olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun anlamı, suçlanmadan risk almanıza ve hata yapmanıza izin verilmesidir.

"Tekrar tekrar hata yapıyorsanız ve iş için gereken yetkinlikte değilseniz, o zaman farklı bir şey yapmamız gerekir; bu da ya yetkinlik kazanmanız için eğitim vermek ya da sizi yetkin olduğunuz bir alana yönlendirmektir."

"Ancak bu, suçlamama kültürü nedeniyle hesap verilebilirliğin kaybolduğu anlamına gelmez." dedi.