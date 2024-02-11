Szafnauer: "Alpine'de iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum"

Eski Alpine Takım Patronu Otmar Szafnauer, geçen yıl Enstone merkezli takımdan ayrılışıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.

2023 Belçika Grand Prix'si hafta sonunda, Szafnauer'in ayrılışı Sportif Direktör Alan Permane ile birlikte doğrulandı.

Duyuru, bir önceki sezona kıyasla şampiyonada kendisini daha da aşağıda bulan Alpine için zor bir sezonda yapıldı.

Szafnauer'in ayrılmasından kısa bir süre önce farklı bir göreve getirilmeden önce takımın CEO'su olan Laurent Rossi, takımı sezon başındaki performansları nedeniyle eleştirdi.

Szafnauer, şu anda Aston Martin olarak faaliyet gösteren Silverstone merkezli ekipte uzun bir süre görev yaptıktan sonra 2022 yılında Alpine'e katılmıştı.

MotorSport Magazine'e konuşan Szafnauer, "Kulağa egoistçe gelebilir ama Alpine'de iyi bir iş çıkardığıma ve doğru değişiklikleri yaptığıma inanıyorum."

"Sorun, genellikle yaptıkları değişiklikleri anlamamaları. Alpine gibi bir duruma girdiğinizde öncelikle neye sahip olduğunuzu, neyin iyi olduğunu ve neyin değişmesi gerektiğini derinlemesine anlamanız gerekir, ancak bunu bir gecede yapamazsınız." dedi.

Ancak Szafnauer, takımın gidişatı konusunda Alpine yönetim kuruluyla anlaşmazlığa düştüğünü ve bunun da sezonun ortasında ayrılmasına neden olduğunu belirtti.

Otmar Szafnauer, Alpine F1 Team, Team Principal, Ciaron Pilbeam, Alpine F1 Team Chief Race Engineer, Alan Permane, Alpine F1 Team Trackside Operations Director on the grid Fotoğraf: Alpine

Szafnauer, "Alpine'in üst düzey yöneticileri mümkün olandan daha hızlı başarı istiyorlardı. Onlara neyin mümkün olduğunu söyledim ve bunun için zamanları olmadığını söylediler."

"Görünüşe göre bir kültürü değiştirmenin, bizde olmayan yeni beceriler kazandırmanın zaman aldığını anlamıyorlar."

"İhtiyaç duydukları teknik beceriye sahip değiller."

"Oraya gittiğimde onlara yeni ekipmanlara ve yeni insanlara ihtiyaçları olduğunu söyledim. İşe almaya başladığınızda, çok yıllık sözleşmeleri nedeniyle bir yıl içinde birini bulabilirseniz şanslısınız."

"Elbette onlara daha fazla sorumluluk gibi sahip olmadıkları bir şey sunmanız gerekiyor."

"Alpine'e ilerleme kaydettiğimi söyledim ama onların yanıtı her zaman 'bunun için zamanımız yok' oldu."

"Anlaşmazlığımızın nedeni buydu ve Belçika GP'sinde ayrılmama neden olan kararları hakkında 10 günden daha kısa bir süre önce bilgilendirildim." dedi.