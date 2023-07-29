Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Alpine, geçen hafta Laurent Rossi'nin görevden alındığının duyurulmasından günler sonra bu kez takım patronu Otmar Szafnauer, sportif direktör Alan Permane ve teknik direktör Pat Fry ile yollarını ayırdı.

Bu, Enstone merkezli ekip için pek iyi bir haber değil çünkü bu yeni yapı yalnızca iki yıl önce kuruldu ve hedef 100 yarışta şampiyonluktu. Fakat yıllar geçse de Alpine bir türlü istenilen başarılara ulaşamadı.

Üstelik bu süreçte Fernando Alonso ve Oscar Piastri gibi iki önemli ismi kaybettiler. Şu anda her ikisi de takımlarında çok iyi işler yapıyor.

Szafnauer, Rossi'nin ayrılığı sonrası Renault'nun kendisine güvendiğini belirtmişti ancak günler sonra görevine son verileceği belirtildi.

ESPN'e konuşan Szafnauer, açıklamanın yapıldığı geçen pazardan bu yana nelerin değiştiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Macaristan'da iki araçla da yarış dışı kaldık. Bu harika değildi ama... Yapacak bir şey yok."

"Asıl değişen şey, takımı değiştirmek ve geliştirmek için aklımda olan zaman çizelgesiydi."

"Ben, düşündüğüm zaman çizelgesinin gerçekçi olduğunu düşündüm çünkü başarı için ne gerektiğini biliyorum. Bu yollardan geçtim."

"Sanırım bazı Renault yöneticilerinin aklında daha erken tarihler vardı."

Szafnauer a-t-il manqué d'ambition pour l'ajout de nouveaux trophées à Enstone ?

Alpine'in planı, 2024'te düzenli olarak podyuma çıkmak, 2025'te kazanmak ve hatta şampiyon olmak.

Szafnauer, bunun imkansız olup olmadığı sorusuna, "Bence mümkün."

"Fakat ben hep şunu söyledim: Mercedes'in satın aldığı takımı kazanan bir takım haline getirmesi beş yıl sürdü, Red Bull'un çok sağlam bir orta grup takımı olan Jaguar'ı satın alıp, zirveye oynaması beş yıl sürdü. Bu zaman alıyor."

"Gereken bu. Eğer bunda uzlaşamıyorsanız - ben başka düşünüyorum, onlar başka düşünüyorsa- ayrılmak daha iyi." cevabını verdi.

Szafnauer, F1'den ayrılmayı düşünmediğini de söylüyor.

"İyi performans gösterebilecek bir takım kurmak için hâlâ iyi becerilere sahip olduğumu düşünüyorum."

"Bunu nasıl yapacağımı biliyorum, sadece bana manevra alanı ve bunu yapmak için zaman verilmesi gerekiyor."

"Eğer birileri bu becerilere ihtiyaç duyarsa, buralarda olacağım."