Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Geçen sezon Alpine, Szafnauer'i çok övülen 100 yarış planının 40 yarışını bile tamamlamadan görevden aldı.

Szafnauer'in görevden alınması padokta şok etkisi yaratırken, Bruno Famin geçici takım patronu olarak atandı ve bu sezon öncesinde görevi kalıcı hale getirildi.

Ancak yeni yönetim yapısı Alpine'in pist performansını desteklemek için çok az şey yaptı.

Takım, Bahreyn'deki sezon açılış yarışına A524'ün 11 kilogram fazla kiloya sahip olmasını da içeren sorunlarının farkında olarak gitti.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly yarışa son iki sıradan başladılar ve ancak 17. ve 18. sıralara kadar yükselebildiler. Geçtikleri tek pilotlar 52 saniyede pit stop yapan Valtteri Bottas ve yeni bir direksiyona ihtiyaç duyan Logan Sargeant oldu.

Szafnauer takımın işe alım ve işten çıkarma politikasını suçlarken bunun takım içinde psikolojik olarak çalışanlara güven sağlamadığını söylüyor.

Viaplay'e eski takımının Bahreyn'deki performansıyla ilgili olarak Szafnauer, "Kronometre yalan söylemez ve çok rekabetçi görünmüyordu."

"Bunu anlıyorum. En üst düzeydeki insanların pek de iyi olmayan kararlar vermesi, insanları kovması ve takımda psikolojik güvenlik yaratmaması, sonradan ortaya çıkan bir sonuç."

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama anlıyorum, Formula 1 zor bir oyun. Pek çok şeyi doğru yapmak zorundasınız ve bunlardan bazılarını yanlış yaparsanız, bu sizi ısırır." dedi.

Eski F1 pilotu Timo Glock, geçen yıl Otmar Szafnauer de dahil olmak üzere takımdaki birçok kilit ismin gönderilmesiyle başlayan bir karmaşa olarak nitelendirdi.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Glock, "Yeni aracın geliştirilmesinde personel değişimi takımda huzursuzluk yaratıyor ve şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Testte felaket bir performans gösterdiler ve şimdi de gridde son sıradalar." dedi.

Ancak Famin, Alpine'in aracın sorunlarını çözmek için birlikte çalıştığında ısrar ediyor ve Suudi Arabistan'da daha iyi bir gösteri yapmayı umuyor.

Famin, "Sezon başlangıcının zor olacağını biliyorduk ve Bahreyn'de de öyle oldu."

"Bununla birlikte, şu anda elimizdekilerle yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ve piste her çıktığımızda iyileştirmeler bulmaya ve ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz."

"Son birkaç haftadır Bahreyn'de gösterdikleri çabalar için ekibe ve sürücülere teşekkür ediyorum. Ekibin birlikteliği parlayacaktır."

"Gelecek hafta Bahreyn'den tamamen farklı bir pist olan Cidde'ye gidiyoruz ve bu da A524 paketimizi öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek için yeni bir fırsat sunuyor. Sıkı çalışmalarımız devam edecek." dedi.