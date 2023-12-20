Szafnauer: "Alpine, Piastri'yi elinde tutabilirdi fakat istemedi"

Alpine bu yıl Piastri'yi yedek pilotluktan yarış koltuğuna terfi ettirmeyi planlıyordu fakat o nokta Piastri'nin McLaren ile yarışmak üzere İngiliz ekiple anlaştığını bilmiyorlardı.

Konu yargıya taşındı ve FIA'nın Sözleşme Tanıma Kurulu, McLaren lehine karar verdi. Hal böyle olunca Piastri, 2024 için McLaren'a geçti.

O dönem Alpine Formula 1 takım patronu olan ancak bu yılın başında takımdan ayrılan Otmar Szafnauer, Avustralyalı sürücüyü elde tutmak için daha fazlasının yapılabileceğini düşünüyor.

Peter Windsor'a verdiği bir röportajda Szafnauer, "Oscar ve McLaren'ın lehine sonuçlanan bir CRB (sözleşme tanıma kurulu) soruşturması vardı ama tek soruşturma bu değildi."

"Sözleşmeyi İngiliz mahkemelerinde soruşturmuş olsaydık -çünkü sözleşme İngiliz hukukuna tabiydi- sonuç sözleşme tanıma kurulundan çok daha farklı olabilirdi."

Fotoğraf: Motorsport Images Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

"Sözleşme tanıma kurulu açısından bakıldığında bir 'çıkış' maddesi vardı. Ancak İngiliz hukuku açısından farklı olabilirdi."

"Ancak mücadeleye devam etmeme ve olduğu gibi bırakma kararı alındı."

"Sorun yok; bu kararı ben vermedim. Bunu benim yerime başkası aldı." dedi.

Piastri'ye başarılar dilediğini söyleyen Szafnauer, Avustralyalı pilotun bu yıl McLaren'daki ilk sezonunda Lando Norris'e karşı "iyi performans sergilediğini" kabul etti.

Szafnauer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl daha belirleyici olacak."

"Oscar'a takıma, pistlere ve altındaki araca alışması için bir yıl vermelisiniz."

"Lando'nun olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyorum ve bunu karşılaştırmalarda görebilirsiniz. Herkes Oscar'ın iyi bir iş çıkardığını söylese de -bence de öyleydi- Lando hâlâ oldukça öndeydi."

"Tüm yarışlarda değil ama toplam puanlarda ve bazı karşılaştırmalarda bunu gördük."