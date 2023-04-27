Szafnauer: "Alpine ikincilik mücadelesine katılabilir"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer; takımının hedefinin Red Bull Racing'in arkasında ikincilik mücadelesinde yer almak olduğunu söyledi.
Mercedes, Ferrari ve Aston Martin; 2023'ün ilk üç yarışında yakın bir performans göstererek hem sıralama turlarında hem de yarışlarda Red Bull'u takip eden takımlar oldular. Bu üç takım, gridin geri kalanından bariz bir şekilde öndeydi.
Son zamanlarda Alpine orta grubun önünde görünüyordu, ancak Enstone merkezli takım Avustralya'da Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin yarıştan çekilmesine yol açan kazadan büyük ölçüde etkilendi.
F1 Nation podcast'ine konuşan Szafnauer, Melbourne yarışında takımın yine de iyi bir ilerleme kaydettiğini gösterdiğini söyledi.
Sezonu özetlemesi istendiğinde Szafnauer, "Bazı noktalardan memnunum."
"Rekabet gücümüzü analiz ettik ve şu ana kadar Ferrari ve Mercedes'e karşı kazanımlar elde ettik."
"Red Bull'dan biraz uzaktayız ancak yarıştığımız ya da yarışmayı umduğumuz takım Aston Martin. Bence kış boyunca iyi bir iş çıkardık, tabii daha iyi olabilirdi ve hâlâ en iyi durumda değiliz."
"Avustralya'da iyi bir yarış çıkardık, neredeyse sona kadar beşinci sıradaydık... Sonra kırmızı bayrak çıktı, temas yaşandı ve bir sürü puan kaybettik. İyi haber, rekabet gücümüz son yarışta daha iyi görünüyordu, kötü haber ise yarıştan puansız ayrıldık."
"Benim için en önemli şey rekabet gücü. Rekabetçi bir aracımız olduğu sürece puanlar da gelecektir." dedi.
Szafnauer, takımın sezonu belirleyecek olan gelişim yarışını kazanması gerektiğini vurguladı.
"Tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz."
"Bu nedenle rakiplerimizden daha fazla gelişmek zorundayız. Gelişim eğrimiz diğerlerinden biraz daha dik olmalı ki geride kaldığımız 0.3-0.4 saniyeyi telafi edebilelim."
Slotting into a new environment will still take Pierre Gasly some time
Photo by: Alpine
"Herkesin bunu söylediğini biliyorum, Mercedes de benzer şeyler söylüyor. Red Bull'u yakalamaları için daha dik bir gelişim eğrisinde olmaları gerekiyor."
"Hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz ve birileri bunu başaracak. Umarım o biz oluruz, bunun için gerçekten çok çalışıyoruz."
Szafnauer, Alpine'in öndeki grupla arasındaki farkı kapatabilirse Red Bull'u yakalama mücadelesine gireceğine inandığını açıkça belirtti.
Alpine takım patronu, "Bana göre, bu yıl dördüncülük için mücadele ediyorsanız, ikincilik için de mücadele ediyorsunuz demektir."
"Grid bu kadar yakın. Bu yüzden piste çıkmalı ve Mercedes, Aston ve Ferrari ile mücadele edebilmeliyiz. Bence bu üç grup gerçekten ikincilik için savaşıyor."
"Ve dediğim gibi, eğer diğerlerinden 0.3-0.4 daha hızlı olabilirsek, biz de bu mücadelenin içinde olacağız. Bugün, arkamızda sadece 3 yarış ve önümüzde 20 yarış varken hedefimiz bu olmalı." dedi.
Szafnauer ayrıca takıma yeni katılan Pierre Gasly'nin takıma iyi uyum sağladığını belirtti, ancak Fransız pilottan daha çok şey beklediklerini vurguladı.
Szafnauer, "Gerçekten çok yakın ama marjinal kazanımlar olacak gibi görünüyor."
"Araçla uyumlu olmadığından değil ama F1'de her şeyi doğru yapmak zorundasınız. Ve bu, üç yarışta gerçekleşemez."
"Tüm kariyerinizi Red Bull, AlphaTauri ya da Toro Rosso'da geçiriyorsunuz ve sonra farklı bir ortama geçiyorsunuz."
"Evet, ikimiz de F1'deyiz ve ikimizin de benzer hedefleri var: Yarış kazanmak. İkimizin de teknik düzenlemelere uygun araçları var ve biz de sportif ve mali düzenlemelere uyuyoruz."
"Bununla birlikte, %100 rahat olmanın zaman alacağı bir sürü farklılık var. Dolayısıyla Pierre zaman geçtikçe daha rahat olacak." dedi.
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