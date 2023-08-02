Szafnauer, Alpine için "parlak bir gelecek" diliyor

2022 sezonunun başlangıcında Alpine'in başına geçen Szafnauer, pek de iyi geçmeyen 1.5 yılın ardından takımdan ayrıldı.

Spa-Francorchamps'ta takımla son yarışını geçiren ve havalimanına geçmeden önce herkese teşekkür eden Szafnauer, Alpine için en iyisini diliyor.

Takım patronu olarak son röportajını Motorsport.com'a veren Szafnauer, "İyi hissediyorum, iyi hissetmeye devam edeceğim."

"Sadece Enstone ve Viry'de büyük çaba gösteren ve iyi bir iş çıkaran tüm harika çalışanlar adına endişeleniyorum. Umarım gelecekleri parlak olur."

"Herkesi tanımaya ve onları nasıl motive edeceğimi öğrenmeye başlamıştım. Bilirsiniz, gelgit olduğunda tüm tekneler havalanır, ben de bu gelgitin zirvesine ulaşmak üzereydim."

"Ben ağlamıyordum, ancak veda ederken ağlayanlar vardı. Onlara döndüm ve, 'bakın, halen hayattayım, ölmedim, iyi olacağım' dedim."

Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Szafnauer'in takımdaki son yarışının iyi geçtiği söylenebilir, nitekim Pierre Gasly sprint yarışında üçüncü olarak podyuma çıktı, Esteban Ocon ise ana yarışı sekizinci tamamlayarak moral buldu.

Yarışı yorumlayan Szafnauer, "Son turlarda Lando'yu [Norris] yakalayabilecek gibiydik, tempomuz gerçekten iyiydi."

"Ne yazık ki Pierre başlangıçta Piastri'nin arkasında kalınca yarışı tehlikeye girdi, çok geriye düştü."

"Yarışın büyük bölümünde 18. sırada yer alıyordu. Bu yüzden 11. sıraya geri dönmesi ve neredeyse puan alması da iyiydi."

"Spa'dan bir sprint podyumu ve McLaren ile mücadele edebilecek kadar iyi puanlarla ayrılıyoruz. İki yarış önce 'dünya şampiyonu olacaklar' denilen takımla savaşmayı başardık." dedi.